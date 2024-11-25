Буковель на Новый Год: Цены на недвижимость в популярном курорте 2024 года

Дом в Буковеле. Фото: krasna.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На рынке недвижимости Украины за последний год произошли изменения в ценах. Стоимость жилья выросла как в новостройках, так и в старом жилом фонде. Несмотря на то, что Ивано-Франковская область не входит в самые дорогие регионы по ценам на недвижимость, объекты, выставленные на продажу в Буковеле — крупнейшем горнолыжном курорте страны, — могут с легкостью конкурировать по стоимости с недвижимостью в Киеве.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке недвижимости Украины и сколько она стоит в Буковеле в ноябре.

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Что происходит на рынке недвижимости Украины

Как говорится в аналитическом отчете DIM.RIA, средняя стоимость квадратного метра жилья за последний год выросла в большинстве областей Украины. Наибольший рост по сравнению с октябрем прошлого года был зафиксирован в регионах, удаленных от зоны боевых действий.

Значительное увеличение цен наблюдалось в Кировоградской, Волынской и Ивано-Франковской областях, где рост составил от 11 до 20%. При этом самым дорогим регионом на первичном рынке остается Киев, где средняя стоимость квадратного метра составляет 1 330 долларов. Следует отметить, что в октябре интерес к первичному жилью снизился во всех областях.

Если говорить конкретно о Буковеле, то этот самый большой горнолыжный курорт Украины называют одним из лучших направлений для инвестиций. Аналитики выделяют регион самого Буковеля и населенные пункты в радиусе 40-50 километров (Яблуница, Поляница, Татаров, Микуличин, Верховина, Косов, Яремче) как перспективное направление для инвестирования.

По словам основателя и СЕО группы компаний на рынке недвижимости Украины и за рубежом RITM Александра Лахтионова, этот регион практически единственный в стране с максимальной капитализацией и потенциалом дальнейшего роста. Буковель привлек многомиллиардные инвестиции в развитие и инфраструктуру. Планируется дальнейшее развитие курорта, включая создание транспортной инфраструктуры, которая объединит рекреационные возможности Ивано-Франковской области.

Украинские девелоперы прогнозируют доходность недвижимости Буковеля на уровне 6–12% годовых, хотя это зависит от валютных рисков и сезонности. Несмотря на то, что за последние 10 лет удалось лучше справляться с межсезоньем благодаря развитию объектов с дополнительными услугами, такими как бассейны, SPA и достопримечательности, этот фактор продолжает влиять на прибыльность.

Кроме того, в 2025 году в селе Поляница, на территории Буковеля, начнет работу первый полноценный торгово-развлекательный центр на курорте Phoenix Plaza. Это 11-этажное многофункциональное здание общей площадью 27 000 квадратных метров.

Комплекс предложит не только торговые зоны, но и разнообразные возможности для отдыха и мероприятий: панорамный ресторан, современный конференц-зал для мероприятий, премиальные апартаменты для туристов, бассейн и просторный подземный паркинг. Торговые площади займут первые два этажа здания. Здесь откроются продуктовый супермаркет, разнообразные магазины и фитнесс-центр.

Что влияет на цены в Буковеле

На цены апартаментов в Буковеле влияют такие характеристики как площадь, расстояние до самого курорта, открывающийся из окон пейзаж и "статусность" самого отеля. Для сравнения мы выбрали три самых дешевых и три самых дорогих апартамента, которые можно купить в Буковеле.

Апартаменты в отеле "Грофа"

Первые в нашем списке апартаменты, которые продаются в отеле "Грофа", расположенном в центре курорта. Здание находится напротив подъемника R1, что обеспечивает удобный доступ к инфраструктуре курорта. В пешей доступности от апартаментов все основные достопримечательности Буковеля.

Площадь апартаментов 20 кв. м, есть балкон с видом на горы. В отеле работает ресторан, детская комната, летний бассейн, конференц-зал, лыжная комната и фитнес-зал. Также на территории есть паркинг.

Цена апартаментов: 44 000 долларов.

Апартаменты в отеле "Грофа". Фото: rieltor.ua

Апартаменты в отеле "Казимир"

Второй из недорогих апартаментов продается в гостинице "Казимир". Здание расположено в 300 метрах от лыжного подъемника. В номере площадью 18 кв. м предусмотрена двуспальная кровать, телевизор, мини-холодильник, кухня и балкон с видом на горы.

Гости отеля могут воспользоваться рестораном с форматом "шведский стол", SPA-зоной с тремя бассейнами, включая бассейн на крыше с панорамным видом, сауной, соляной комнатой, помещением для хранения лыж, а также детской игровой зоной. Апартамент может быть использован для личного проживания или передан в управление гостиницы для получения прибыли.

Цена апартаментов: 54 500 долларов.

Апартаменты в отеле "Казимир". Фото: rieltor.ua

Апартаменты в отеле Premium Club SPA

Последние относительно недорогие апартаменты продаются в отеле Premium Club SPA. Однокомнатная квартира расположена на третьем этаже отеля и имеет площадь 23,1 кв. м. Из окон открывается вид на горы.

Здесь есть двуспальная кровать, доступ к Wi-Fi, цифровое телевидение, холодильник, электрочайник, душевая кабина и фен. На территории отеля есть SPA-зона, спортзал, детская комната, коворкинг и конференц-зал.

Цена апартаментов: 58 000 долларов.

Апартаменты в отеле Premium Club SPA. Фото: rieltor.ua

Апартаменты в Crystal Hills Bukovel

Переходим к более дорогим вариантам. Видовый апартамент площадью 55 кв. м продается в комплексе Crystal Hills Bukovel, расположенном в центре курорта Буковель.

Инфраструктура включает в себя бассейны с панорамными видами, конференц-залы, рестораны, помещения для хранения лыж и зоны отдыха. Crystal Hills предлагает высокую доходность от сдачи апартаментов в аренду и прироста стоимости недвижимости, обеспечивая до 17% годовых.

Цена апартаментов: 209 тысяч долларов.

Crystal Hills Bukovel зимой. Фото:rieltor.ua

Апартаменты в отеле HVOYA

Следующие апартаменты продаются в престижном апарт-отеле HVOYA. Апартаменты площадью 42 м² расположены на 6-м этаже. Из апартамента открывается панорамный вид на горы и второй горнолыжный подъемник.

Два балкона позволяют наслаждаться свежим горным воздухом и живописными видами. Апарт-отель HVOYA предлагает своим жителям СПА-комплекс, рестораны и лаунж-зоны.

Цена апартаментов: 222 600 долларов.

Большие апартаменты в отеле HVOYA

Последний в нашем списке, просторный апартамент площадью 57 кв. м также находится в апарт-отеле HVOYA на 6-м этаже. Как отмечается в объявлении, это самый лучший номер из всех. Из апартамента открывается панорамный вид на горы и второй горнолыжный подъемник.

Апарт-отель HVOYA предлагает высокий уровень обслуживания, включая СПА-комплекс для релаксации, рестораны с блюдами высокой кухни и лаунж-зоны.

Цена апартаментов: 294 999 долларов.

Напомним, проблемы в энергетике, нехватка квалифицированных кадров, увеличение курса доллара, общая неблагоприятная экономическая ситуация в Украине привели к падению спроса на рынке недвижимости. Люди в ожидании улучшения: следят за колебаниями стоимости, оценивают свои инвестиционные возможности и надеются на частичное удешевление жилья.

Также мы писали достойный ли отдых в Буковеле своих денег. Каждую зиму этот курорт посещают многие туристы, но из-за высоких цен на большинство услуг отзывы об отдыхе достаточно противоречивы.