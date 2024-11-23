Купити квартиру до кінця року – чи треба витрачати гроші на житло

Процес купівлі житла. Фото: Pexels

Проблеми в енергетиці, нестача кваліфікованих кадрів, збільшення курсу долара, загальна несприятлива економічна ситуація в Україні призвели до падіння попиту на ринку нерухомості. Люди в очікуванні покращення: вони слідкують за коливаннями вартості, оцінюють власні інвестиційні можливості та сподіваються на часткове здешевлення житла.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла в ексклюзивному коментарі виданню Новини.LIVE, чи треба витрачати гроші на нерухомість до кінця 2024 року.

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За словами експертки, на ціноутворення впливають різні фактори. Більшість із них — довгострокові, отже їхній вплив не втратить вагу на ринку найближчим часом. Говорячи про потенційну можливість падіння вартості житла в Україні, треба зважати на деякі нюанси:

інфляційні процеси;

курсові коливання;

катастрофу з наявністю кваліфікованих будівельників;

низьку реальну платоспроможність населення.

"Зараз невпинно дорожчають будівельні матеріали та безпосередньо виробничі процеси. На це негативно вплинула зміна вартості логістики і втрата виробничих потужностей. За останній рік показник дорожчання матеріалів досяг 50-56%, в окремих категоріях відсоток вищий. Плюс у нас не вистачає монолітників, кранівників, електриків", — зауважила Вікторія Берещак.

На підвищення цін також вплинула конкуренція за кадри з боку держави, оскільки функціонують проєкти з відновлення і відбудови, які займають значну частину ринку. Проблеми з відключеннями світла та безпекова ситуація у східних і південних регіонах ще більше демотивує купувати нове житло.

З іншого боку, існує стримувальний фактор для зростання вартості квадратного метра. Йдеться про реальний платоспроможний попит споживачів: за останній рік він понизився, що не дивно, враховуючи темпи інфляції, динаміку курсу долара/євро тощо.

Як уточнила оглядачка ринку нерухомості, нинішні покупці концентруються в окремих сегментах з високим ступенем готовності чи позитивною динамікою будівництва. Решта вичікує, поки ситуація покращиться, накопичуючи фінансову подушку. Проте до кінця 2024 року не треба сподіватися на чудо, його не станеться.

"Ціни зростатимуть далі в межах дорожчання собівартості будівництва. Інфляція, курс долара, прогнози Міжнародного валютного фонду не дають шансу на позитивне очікування щодо ринкового покращення", — констатувала експертка.

Виходить, поспішати з купівлею чи продажем житла не варто, хіба що до угоди підштовхують нагальні потреби. Якийсь час ціни триматимуться на поточному рівні, даючи споживачам шанс краще оцінити власні фінансові можливості або дочекатися вигіднішого варіанту.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі квартири точно матимуть покупців навіть в умовах низької реальної платоспроможності населення. Ліквідність забезпечується трендовим плануванням, поліфункціональною інфраструктурою і комфортним простором.

Також ми писали, що власники житла в Україні повинні щороку сплачувати податки за "зайві квадрати". Проте деяким категоріям громадян не потрібно витрачати кошти, оскільки вони мають пільги.