Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Что будет с ценами до конца года и нужно ли наспех купить жилье arrow

Что будет с ценами до конца года и нужно ли наспех купить жилье

23 ноября 2024 19:05
Елизавета Супивская - редактор
Купить квартиру до конца года – нужно ли тратить деньги на жилье
Процесс покупки жилья. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Проблемы в энергетике, нехватка квалифицированных кадров, увеличение курса доллара, неблагоприятная экономическая ситуация в Украине привели к падению спроса на рынке недвижимости. Люди в ожидании улучшений: они следят за колебаниями стоимости, оценивают свои инвестиционные возможности и надеются на частичное удешевление жилья.

Обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала в эксклюзивном комментарии изданию Новини.LIVE, нужно ли тратить деньги на недвижимость до конца 2024 года.

Читайте также:

Что будет с ценами на квартиры

По словам экспертки, на ценообразование влияют разные факторы. Большинство из них — долгосрочные, значит их влияние не потеряет вес на рынке в ближайшее время. Говоря о потенциальной возможности падения стоимости жилья в Украине, нужно учитывать некоторые нюансы:

  • инфляционные процессы;
  • курсовые колебания;
  • катастрофу с наличием квалифицированных строителей;
  • низкую реальную платежеспособность населения.

"Сейчас постоянно дорожают строительные материалы и непосредственно производственные процессы. На это негативно повлияло изменение стоимости логистики и потеря производственных мощностей. За последний год показатель удорожания материалов достиг 50-56%, в отдельных категориях процент выше. Плюс у нас не хватает монолитников, крановщиков, электриков", — отметила Виктория Берещак.

На повышение цен также повлияла конкуренция за кадры со стороны государства, поскольку функционируют проекты по восстановлению, занимающие значительную часть рынка. Проблемы с отключениями света и ситуация с безопасностью в восточных и южных регионах еще больше демотивирует покупать новое жилье.

С другой стороны, существует сдерживающий фактор для увеличения стоимости квадратного метра. Речь идет о реальном платежеспособном спросе потребителей: за последний год он снизился, что не удивительно, учитывая темпы инфляции, динамику курса доллара/евро и т.д.

Как уточнила обозревательница рынка недвижимости, нынешние покупатели концентрируются в отдельных сегментах с высокой степенью готовности или положительной динамикой строительства. Остальные выжидают, пока ситуация улучшится, накапливая финансовую подушку. Однако до конца 2024 года не нужно надеяться на чудо, его не произойдет.

"Цены будут расти дальше в рамках удорожания себестоимости строительства. Инфляция, курс доллара, прогнозы Международного валютного фонда не дают шанса на положительное ожидание относительно рыночного улучшения", — констатировала экспертка.

Выходит, спешить с покупкой или продажей жилья не стоит, разве что к сделке подталкивают насущные нужды. Какое-то время цены будут держаться на текущем уровне, давая потребителям шанс лучше оценить собственные финансовые возможности или дождаться более выгодного варианта.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые квартиры точно будут иметь покупателей даже в условиях низкой реальной платежеспособности населения. Ликвидность обеспечивается трендовой планировкой, полифункциональной инфраструктурой и комфортным пространством.

Также мы писали, что владельцы жилья в Украине должны ежегодно платить налоги за "лишние квадраты". Однако некоторым категориям граждан не нужно тратить деньги, поскольку у них есть льготы.

квартиры недвижимость цены на квартиры жилье купить квартиру

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:23 Мокрый снег и гололедица — к какой погоде готовиться завтра

20:07 Строительство укрытия под Броварами подешевело на 5 млн — причина

20:03 Польские фермеры могут блокировать границу дольше 48 часов — ГПСУ

20:01 Зеленский обсудил сотрудничество с министром МИД Чехии — детали

Новость с фото

20:01 Легкий заработок — какие монеты можно дорого продать на аукционе

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

20:00 Приоритетные и неприоритетные подразделения в ВСУ — в чем разница

19:44 Конфликт в отеле Киева завершился стрельбой — есть погибшие

19:37 В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков заблокировано на границе

19:16 В Днепре мужчина угрожал копам гранатой — чем все закончилось

19:05 Что будет с ценами до конца года и нужно ли наспех купить жилье

20:23 Мокрый снег и гололедица — к какой погоде готовиться завтра

20:07 Строительство укрытия под Броварами подешевело на 5 млн — причина

20:03 Польские фермеры могут блокировать границу дольше 48 часов — ГПСУ

20:01 Зеленский обсудил сотрудничество с министром МИД Чехии — детали

Новость с фото

20:01 Легкий заработок — какие монеты можно дорого продать на аукционе

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

20:00 Приоритетные и неприоритетные подразделения в ВСУ — в чем разница

19:44 Конфликт в отеле Киева завершился стрельбой — есть погибшие

19:37 В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков заблокировано на границе

19:16 В Днепре мужчина угрожал копам гранатой — чем все закончилось

19:05 Что будет с ценами до конца года и нужно ли наспех купить жилье

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК