Купить квартиру до конца года – нужно ли тратить деньги на жилье

Процесс покупки жилья. Фото: Pexels

Проблемы в энергетике, нехватка квалифицированных кадров, увеличение курса доллара, неблагоприятная экономическая ситуация в Украине привели к падению спроса на рынке недвижимости. Люди в ожидании улучшений: они следят за колебаниями стоимости, оценивают свои инвестиционные возможности и надеются на частичное удешевление жилья.

Обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала в эксклюзивном комментарии изданию Новини.LIVE, нужно ли тратить деньги на недвижимость до конца 2024 года.

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По словам экспертки, на ценообразование влияют разные факторы. Большинство из них — долгосрочные, значит их влияние не потеряет вес на рынке в ближайшее время. Говоря о потенциальной возможности падения стоимости жилья в Украине, нужно учитывать некоторые нюансы:

инфляционные процессы;

курсовые колебания;

катастрофу с наличием квалифицированных строителей;

низкую реальную платежеспособность населения.

"Сейчас постоянно дорожают строительные материалы и непосредственно производственные процессы. На это негативно повлияло изменение стоимости логистики и потеря производственных мощностей. За последний год показатель удорожания материалов достиг 50-56%, в отдельных категориях процент выше. Плюс у нас не хватает монолитников, крановщиков, электриков", — отметила Виктория Берещак.

На повышение цен также повлияла конкуренция за кадры со стороны государства, поскольку функционируют проекты по восстановлению, занимающие значительную часть рынка. Проблемы с отключениями света и ситуация с безопасностью в восточных и южных регионах еще больше демотивирует покупать новое жилье.

С другой стороны, существует сдерживающий фактор для увеличения стоимости квадратного метра. Речь идет о реальном платежеспособном спросе потребителей: за последний год он снизился, что не удивительно, учитывая темпы инфляции, динамику курса доллара/евро и т.д.

Как уточнила обозревательница рынка недвижимости, нынешние покупатели концентрируются в отдельных сегментах с высокой степенью готовности или положительной динамикой строительства. Остальные выжидают, пока ситуация улучшится, накапливая финансовую подушку. Однако до конца 2024 года не нужно надеяться на чудо, его не произойдет.

"Цены будут расти дальше в рамках удорожания себестоимости строительства. Инфляция, курс доллара, прогнозы Международного валютного фонда не дают шанса на положительное ожидание относительно рыночного улучшения", — констатировала экспертка.

Выходит, спешить с покупкой или продажей жилья не стоит, разве что к сделке подталкивают насущные нужды. Какое-то время цены будут держаться на текущем уровне, давая потребителям шанс лучше оценить собственные финансовые возможности или дождаться более выгодного варианта.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые квартиры точно будут иметь покупателей даже в условиях низкой реальной платежеспособности населения. Ликвидность обеспечивается трендовой планировкой, полифункциональной инфраструктурой и комфортным пространством.

Также мы писали, что владельцы жилья в Украине должны ежегодно платить налоги за "лишние квадраты". Однако некоторым категориям граждан не нужно тратить деньги, поскольку у них есть льготы.