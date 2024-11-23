Відпочинок в Буковелі взимку — чи вартий курорт своїх грошей

Буковель. Фото: Unsplash

Буковель є найбільшим гірськолижним курортом України. Щозими його відвідують багато туристів, але через високі ціни на більшість послуг, відгуки про відпочинок є досить суперечливими.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи вартий відпочинок в Буковелі своїх грошей.

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Що відомо про курорт Буковель

Курорт знаходиться на висоті 920 метрів над рівнем моря. Гора Довга, висота якої складає 1372 метри, є найвищою точкою. Нині тут працює 16 витягів із 63 трасами загальною довжиною майже 70 км, з яких 7 складних, 36 середніх і 16 легких.

В Буковелі є багато заходів протягом усього року, попри те, що туристичний сезон починається з листопада по березень. Влітку тут можна відвідати різноманітні види туризму, включаючи велотуризм, скелелазіння, джип-тури, екскурсії по регіону, кінні прогулянки, піші прогулянки та багато іншого.

У цій місцевості є готелі та хостели, які пропонують різні рівні комфорту. Ціни на проживання, звичайно, можуть бути різними.

Які ціни на готелі та хостели в Буковелі на початку грудня

Ціни на проживання в готелях Буковеля дуже варіативні. Все залежить від типу номера, розташування та додаткових послуг. У більшості готелів пропонуються трансфери, організація екскурсій, доступ до SPA-зон, басейни та сніданки. Послуги підвищують комфорт відпочинку, але додають витрат.

Планувати свій відпочинок потрібно вже зараз, оскільки в пік сезону ціни можуть злетіти, а номери будуть розбирати дуже швидко.

Ціни на номери в готелях Буковеля. Фото: скриншот

Ціни на номери в готелях Буковеля. Фото: скриншот

Ціни на номери в готелях Буковеля. Фото: скриншот

Ціни на номери в готелях Буковеля. Фото: скриншот

Ціни на номери в готелях Буковеля. Фото: скриншот 1 / 5

Зараз відпочинок з 2 грудня по 9 грудня (6 ночей) коштуватиме в середньому від 9 000 до 16 000 грн (номери відсортовані за найкращими відгуками відвідувачів), якщо відпочивати удвох та без дітей. Існують варіанти люксового типу, але там ціни за житло сягають 150 000 грн за 6 ночей.

Вартість відпочинку у готелях Буковеля може сягати 150 000 грн. Фото: скриншот

В сусідніх селах (Яблуниця, Татарів) ціни на житло можуть бути нижчими, якщо є бажання зекономити. Проте варто враховувати, що це потребуватиме додаткового часу на дорогу до лижних трас.

Які ціни на послуги та розваги в Буковелі

Основні розваги в Буковелі взимку пов'язані саме зі снігом. Тому пік сезону тут починається разом з першими снігопадами, а закінчується після танення природного покриття.

Гірськолижний комплект

Він налічує близько 50 км трас, майже десятки підйомників, кілька пунктів прокату інвентарю та спорядження, школи лижників та сноубордистів.

На офіційному сайті курорту ціни поки ще не заявлені, але оновляться як тільки розпочнеться сезон.

SPA-відпочинок в горах

Одним з найпопулярніших центрів релаксації є VODA Club. Там пропонуються різноманітні басейни:

всесезонний теплий басейн (+30-32 градуси), глибиною 1,5 м;

басейн на плавучій терасі з підігрівом (до +28 градусів);

басейн, що освіжає (+5-7 градусів);

дитячий басейн із підігрівом (+34 градуси), гірками й ігровими зонами.

Також центр налічує 10 відкритих джакузі, декілька видів саун, 10 видів масажів та спортзал. На території є надуваний парк на озері, 7 барів із коктейлями та кальянами та VIP-зони для відпочинку та святкувань.

Ціни на вхід до комплексу стартують від 650 грн з мінімальним часом перебування 3 години. За кожну додаткову годину потрібно доплачувати 100 грн. У вихідні дні ціна на вхід становить 750 грн.

Також варто враховувати, що додатково необхідно буде платити за послуги на території центру.

Ціни на SPA-послуги в VODA Club. Фото: скриншот

Екскурсії

Однією з найпопулярніших є "Прикарпаття: водоспад, форель на мангалі та місто Яремче".

Вона дозволяє відчути дух Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами, також програма передбачає візит до міста Яремче.

Ціна на екскурсію становить 800 грн, проводиться у вівторок, четвер та суботу й триває 7 годин.

Оглядові витяги

Прогулянка ними є можливістю помилуватися гірськими панорамами з висоти. Працюють вони з 09:00 до 17:30.

Ціни такі:

дорослий квиток — 350 грн;

пільговий квиток — 250 грн;

VIP-квиток — 700 грн.

Дітям до 6 років безплатно.

Найдовший тролей в Україні

Тролей подарує справжній екстрим та незабутні емоції. Дальність його прольоту становить 1130 метрів. Політ тролеєм дозволяє розглянути Буковель з нової перспективи.

Тарифи на тролей такі:

дорослий квиток — 700 грн;

тандем (дорослий до 100 кг + дитина до 30 кг) — 900 грн;

відео — 200 грн;

фото — 150 грн.

Колесо огляду

Його висота становить 45 метрів. Воно є найвищим в Україні й дозволяє насолодитися панорамними краєвидами Карпат у будь-яку пору року.

Ціни на квитки такі:

дорослий — 300 грн;

пільговий/дитячий — 210 грн.

Ціни на квитки на підйомник та колесо огляду у листопаді 2024 року. Фото: скриншот/Новини.LIVE

Паркінг

Для гостей, які прибули на курорт своїм транспортом, передбачено паркувальні місця.

Ціни на паркінг в Буковелі. Фото: скриншот

Як відгукуються українці про відпочинок в Буковелі

Відгуки з Google допомагають зрозуміти, чому думки українців щодо відпочинку в Буковелі такі суперечливі.

Відгук на відпочинок в Буковелі. Фото: скриншот

Відгук на відпочинок в Буковелі. Фото: скриншот

Відгук на відпочинок в Буковелі. Фото: скриншот

Відгук на відпочинок в Буковелі. Фото: скриншот

Відгук на відпочинок в Буковелі. Фото: скриншот

Відгук на відпочинок в Буковелі. Фото: скриншот 1 / 6

Основними претензіями українців є:

відсутність знижок для військових;

високі ціни на паркування;

масове будівництво;

дуже високі ціни.

Однак, попри критику, деякі користувачі зазначають, що Буковель пропонує гарні локації та безліч розваг.

Загалом, враження українців від відпочинку в Буковелі досить змішані. Хтось відзначає розвиток інфраструктури та багатий вибір розваг, але це перекривається високими цінами, руйнацією природи та недоступністю підтримки для соціально вразливих груп населення.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну, туристичний сектор розвивається в багатьох регіонах України. Доходи компаній зросли на 29% у першій половині 2024 року порівняно з минулим роком.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України та уряд Республіки Маврикій підписали угоду про скасування візових умов між собою. Це означає, що тепер подорожувати між країнами буде простіше.