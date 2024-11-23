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Буковель под микроскопом — стоит ли отдых своих денег

23 ноября 2024 16:15
Владимир Мололкин - редактор
Отдых в Буковеле зимой — стоит ли курорт своих денег
Буковель. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Буковель является самым большим горнолыжным курортом Украины. Каждую зиму его посещают много туристов, но из-за высоких цен на большинство услуг отзывы об отдыхе достаточно противоречивы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, стоит ли отдых в Буковеле своих денег.

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Что известно о курорте Буковель

Курорт находится на высоте 920 м над уровнем моря. Гора Довга, высота которой составляет 1372 метра, является самой высокой точкой. Сейчас здесь работает 16 подъемников с 63 трассами общей протяженностью почти 70 км, из которых 7 сложных, 36 средних и 16 легких.

В Буковеле много мероприятий в течение всего года, несмотря на то, что туристический сезон начинается с ноября по март. Летом здесь можно посетить различные виды туризма, включая велотуризм, скалолазание, джип-туры, экскурсии по региону, конные прогулки, пешие прогулки и многое другое.

В этой местности есть гостиницы и хостелы, которые предлагают разные уровни комфорта. Цены на проживание, конечно, могут быть разными.

Какие цены на гостиницы и хостелы в Буковеле в начале декабря

Цены на проживание в отелях Буковеля очень вариативные. Все зависит от типа номера, местоположения и дополнительных услуг. В большинстве отелей предлагаются трансферы, организация экскурсий, доступ к SPA-зонам, бассейны и завтраки. Услуги повышают комфорт отдыха, но прибавляют расходы.

Планировать свой отдых нужно уже сейчас, поскольку в пик сезона цены могут взлететь, а номера будут разбираться очень быстро.

  • Цены на номера в отелях Буковеля.
    Цены на номера в отелях Буковеля. Фото: скриншот
  • Цены на номера в отелях Буковеля.
    Цены на номера в отелях Буковеля. Фото: скриншот
  • Цены на номера в отелях Буковеля.
    Цены на номера в отелях Буковеля. Фото: скриншот
  • Цены на номера в отелях Буковеля.
    Цены на номера в отелях Буковеля. Фото: скриншот
  • Цены на номера в отелях Буковеля.
    Цены на номера в отелях Буковеля. Фото: скриншот
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Сейчас отдых со 2 декабря по 9 декабря (6 ночей) обойдется в среднем от 9 000 до 16 000 грн (номера отсортированы по лучшим отзывам посетителей), если отдыхать вдвоем и без детей. Есть варианты люксового типа, но там цены за жилье доходят до 150 000 грн за 6 ночей.

 

Цены на номера в отелях Буковеля
Стоимость отдыха в отелях Буковеля может достигать 150 000 грн. Фото: скриншот

В соседних селах (Яблуница, Татаров) цены на жилье могут быть ниже, если есть желание сэкономить. Однако следует учитывать, что это потребует дополнительного времени на дорогу к лыжным трассам.

Какие цены на услуги и развлечения в Буковеле

Основные развлечения в Буковеле зимой связаны именно со снегом. Поэтому пик сезона здесь начинается вместе с первыми снегопадами, а заканчивается после таяния природного покрытия.

Горнолыжный комплект

Он насчитывает около 50 км трасс, около десятка подъемников, несколько пунктов проката инвентаря и снаряжения, школы лыжников и сноубордистов.

На официальном сайте курорта цены пока еще не заявлены, но обновятся, как только начнется сезон.

SPA-отдых в горах

Одним из популярнейших центров релаксации является VODA Club. Там предлагаются разнообразные бассейны:

  • всесезонный теплый бассейн (+30...+32 градуса), глубиной 1,5 м;
  • бассейн на плавучей террасе с подогревом (до +28 градусов);
  • бассейн освежающий (+5...+7 градусов);
  • детский бассейн с подогревом (+34 градуса), горками и игровыми зонами.

Также в центре насчитывается 10 открытых джакузи, несколько видов саун, 10 видов массажей и спортзал. На территории есть надуваемый парк на озере, семь баров с коктейлями и кальянами и VIP-зоны для отдыха и празднований.

Цены на вход в комплекс стартуют от 650 грн с минимальным временем пребывания 3 часа. За каждый дополнительный час нужно доплачивать 100 грн. В выходные дни цена входа составляет 750 грн.

Также следует учесть, что дополнительно нужно будет платить за сервисы на территории центра.

Цены на SPA-услуги в VODA Club
Цены на SPA-услуги в VODA Club. Фото: скриншот

Экскурсии

Одной из самых популярных является "Прикарпатье: водопад, форель на мангале и город Яремче".

Она позволяет почувствовать дух Карпат и насладиться живописными видами, а также программа предусматривает визит в Яремче.

Цена на экскурсию составляет 800 грн, проводится во вторник, четверг и субботу, и длится 7 часов.

Обзорные подъемники

Прогулка по ним является возможностью полюбоваться горными панорамами с высоты. Работают они с 09:00 до 17:30.

Цены следующие:

  • взрослый билет — 350 грн;
  • льготный билет — 250 грн;
  • VIP-билет — 700 грн.

Детям до 6 лет бесплатно.

Самый длинный троллей в Украине

Троллей подарит настоящий экстрим и незабываемые эмоции. Дальность его пролета составляет 1130 метров. Полет по троллею позволяет рассмотреть Буковель с новой перспективы.

Тарифы на троллей следующие:

  • взрослый билет — 700 грн;
  • тандем (взрослый до 100 кг + ребенок до 30 кг) — 900 грн;
  • видео — 200 грн;
  • фото — 150 грн.

Колесо обозрения

Его высота — 45 метров. Оно является самым высоким в Украине и позволяет насладиться панорамными видами Карпат в любое время года.

Цены на билеты следующие:

  • взрослый — 300 грн;
  • льготный/детский — 210 грн.
Цены на билеты на подъемник и колесо обозрения Буковель
Цены на билеты на подъемник и колесо обзора в ноябре 2024 года. Фото: скриншот/Новости.

Паркинг

Для гостей, прибывших на курорт своим транспортом, предусмотрены парковочные места.

Цены на паркинг в Буковеле
Цены на паркинг в Буковеле. Фото: скриншот

Как отзываются украинцы об отдыхе в Буковеле

Отзывы из Google помогают понять, почему мнения украинцев по поводу отдыха в Буковеле так противоречивы.

  • Отзыв на отдых в Буковеле
    Отзыв на отдых в Буковеле. Фото: скриншот
  • Отзыв на отдых в Буковеле
    Отзыв на отдых в Буковеле. Фото: скриншот
  • Отзыв на отдых в Буковеле
    Отзыв на отдых в Буковеле. Фото: скриншот
  • Отзыв на отдых в Буковеле
    Отзыв на отдых в Буковеле. Фото: скриншот
  • Отзыв на отдых в Буковеле
    Отзыв на отдых в Буковеле. Фото: скриншот
  • Отзыв на отдых в Буковеле
    Отзыв на отдых в Буковеле. Фото: скриншот
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Основными претензиями украинцев являются:

  • отсутствие скидок для военных;
  • высокие цены на парковку;
  • массовое строительство;
  • очень высокие цены.

Однако, несмотря на критику, некоторые пользователи отмечают, что Буковель предлагает хорошие локации и множество развлечений.

В общем, впечатления от отдыха в Буковеле довольно смешанные. Кто-то отмечает развитие инфраструктуры и богатый выбор развлечений, но это перекрывается высокими ценами, разрушением природы и недоступностью поддержки для социально уязвимых групп населения.

Напомним, несмотря на полномасштабную войну, туристический сектор развивается во многих регионах Украины. Доходы компаний выросли на 29% в первой половине 2024 года по сравнению с прошлым годом.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины и правительство Республики Маврикий подписали соглашение об отмене визовых условий между собой. Это значит, что теперь путешествовать между странами будет проще.

отдых Буковель зима курорты цены туризм

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Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

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