Ціни в Буковелі — скільки коштує поїсти в ресторанах

Ресторан у Буковелі. Фото: Google Maps

Туристи відвідують Буковель, щоб отримати незабутні спогади від відпочинку на гірськолижному курорті Карпат. Влітку та весною вигідніше подорожувати, бо сезон "низький", тобто ціни на більшість послуг нижчі, ніж взимку. Вже з другої половини осені вартість проживання, харчування та розваг у Буковелі зростає. Українці повинні знати, скільки грошей доведеться витратити як мінімум на відвідування місцевого ресторану.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує їжа в Буковелі.

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"Вугільна Шафа"

Ресторан розташований у Поляниці — найбільш популярному туристичному селищі Карпат, куди з’їжджаються на відпочинок з усієї України. Заклад харчування пропонує страви на різний смак і гаманець: від холодних закусок і салатів до м’яса, десертів і гарнірів. Станом на листопад 2024 року за обід у "Вугільній Шафі" на двох треба заплатити майже 2 000 грн:

котлета з фрі — 255 грн;

нагетси — 255 грн;

салат із телятини — 369 грн;

салат із печінки фламбе — 305 грн;

курячий бульйон — 185 грн;

яблучний сік (1 л) — 192 грн;

лимонад (1 л) — 128 грн.

Ціни в ресторані "Вугільна Шафа". Фото: Новини.LIVE

"Підгір’я"

Ще один популярний ресторан, розташований в однойменному готелі Поляниці. Відвідувачі можуть насолодитися як традиційними українськими стравами, так і європейською кухнею. Хоча ціни трохи "кусаються". Наприклад, за карпатські гриби власного маринаду потрібно заплатити 295 грн, за рибний садж (550 г) — 600 грн, за чікен-бургер — 345 грн, за салат із курячим філе — 295 грн, за бограч — 285 грн.

Ціни в ресторані "Підгір’я". Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують інші страви в Буковелі

Оскільки Буковель — це надзвичайно популярний гірськолижний курорт, куди приїжджають не лише українці, то ціни на харчування немаленькі. Взимку та наприкінці осені вартість страв у закладах традиційно зростає, тому потрібно запастися чималою сумою, аби не голодувати. Найбільш затребувані позиції в меню коштують (в різних ресторанах/кав’ярнях):

малиновий чай — 80 грн;

капучино — 105 грн;

імбирно-обліпиховий чай — 135 грн;

глінтвейн з червоного вина — 240 грн;

курячий бульйон із млинцями — 285 грн;

борщ зі сметаною і сальсою — 320 грн;

телячі щоки в картопляново-пармезановому мусі — 410 грн.

Ціни в ресторані Буковелю. Фото: Новини.LIVE

Ціни в ресторані Буковелю. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Нагадаємо, до деяких європейських країн туристам краще не їхати на Різдво чи Новий рік, бо там важко зустріти дійсно святкову атмосферу. Існує ризик розчаруватися та провести час в поганому настрої.

Також ми писали, що Даша Кацуріна та Володимир Дантес побували на відпочинку в Карпатах. Вони опублікували в соціальних мережах ідилічні фотографії.