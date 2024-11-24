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Дорогое удовольствие — сколько стоит еда в Буковеле

24 ноября 2024 15:15
Елизавета Супивская - редактор
Цены в Буковеле — сколько стоит поесть в ресторанах
Ресторан в Буковеле. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Туристы посещают Буковель, чтобы получить незабываемые воспоминания от отдыха на горнолыжном курорте Карпат. Летом и весной выгоднее путешествовать, потому что сезон "низкий", то есть цены на большинство услуг ниже зимних. Уже со второй половины осени стоимость проживания, питания и развлечений в Буковеле растет. Украинцы должны знать, сколько денег придется потратить как минимум на посещение местного ресторана.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит еда в Буковеле.

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"Вугільна Шафа"

Ресторан расположен в Полянице — наиболее популярном туристическом поселке Карпат, куда съезжаются на отдых со всей Украины. Заведение питания предлагает блюда на разный вкус и кошелек: от холодных закусок и салатов до мяса, десертов и гарниров. По состоянию на ноябрь 2024 года за обед в "Вугільній Шафі" на двоих нужно заплатить почти 2 000 грн:

  • котлета с фри — 255 грн;
  • нагетсы — 255 грн;
  • салат из телятины — 369 грн;
  • салат из печени фламбе — 305 грн;
  • куриный бульон — 185 грн;
  • яблочный сок (1 л) — 192 грн;
  • лимонад (1 л) — 128 грн.
Цены в ресторане
Цены в ресторане "Вугільна Шафа". Фото: Новини.LIVE

"Підгір'я"

Еще один популярный ресторан, расположенный в одноименном отеле. Посетители могут насладиться как традиционными украинскими блюдами, так и европейской кухней. Хотя цены немного "кусаются". Например, за карпатские грибы собственного маринада нужно заплатить 295 грн, за рыбный саж (550 г) — 600 грн, за чикен-бургер — 345 грн, за салат с куриным филе — 295 грн, за бограч — 285 грн.

Подгорье
Цены в ресторане "Підгір'я". Фото: Новини.LIVE

Сколько стоят другие блюда в Буковеле

Поскольку Буковель — это очень популярный горнолыжный курорт, куда приезжают не только украинцы, то цены на питание немаленькие. Зимой и в конце осени стоимость блюд в заведениях традиционно растет, поэтому нужно запастись немалой суммой, чтобы не голодать. Наиболее востребованные позиции в меню стоят (в разных ресторанах/кафе):

  • малиновый чай — 80 грн;
  • капучино — 105 грн;
  • имбирно-облепиховый чай — 135 грн;
  • глинтвейн из красного вина — 240 грн;
  • куриный бульон с блинами — 285 грн;
  • борщ со сметаной и сальсой — 320 грн;
  • телячьи щеки в картофельно-пармезановом муce — 410 грн.
  • Цены в ресторане
    Цены в ресторане Буковель. Фото: Новини.LIVE
  • Цены в ресторане 2
    Цены в ресторане Буковель. Фото: Новини.LIVE
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Напомним, в некоторые европейские страны туристам лучше не ехать на Рождество или Новый год, ведь там тяжело получить действительно праздничную атмосферу. Есть риск разочароваться и провести время в плохом настроении.

Также мы писали, что Даша Кацурина и Владимир Дантес побывали на отдыхе в Карпатах. Они опубликовали в социальных сетях идиллические фотографии.

Карпаты Буковель курорты рестораны цены

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16:22 Военные РФ открыли огонь по гражданским в Торецке — есть погибшие

16:14 Цены на популярный продукт резко выросли — что произошло

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:55 Во Львове задержали мужчину, который устроил стрельбу на вокзале

15:55 Зависли на аттракционе — подробности инцидента в Одессе

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