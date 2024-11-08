Наталія Могилевська показала родинний відпочинок з доньками в Карпатах

Наталія Могилевська. Фото: Instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська вирішила провести осінній відпочинок у Карпатах разом із прийомними доньками, Мішель та Софією. Вони вирушили до Буковелю — одного з найвідоміших курортів України, де можна не лише насолодитися красою гір, але й відпочити від міського шуму.

На своїй сторінці в Instagram 49-річна артистка поділилася особливими моментами з доньками.

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Одне з відео показує, як Наталія разом з 4-річною Сонею плавають у басейні, що знаходиться на свіжому повітрі. Попри прохолодну осінню погоду, мама і донька весело плескалися у воді, виявляючи неабияку витривалість.

"Життя чудове, коли поруч твоє маленьке Сонечко", — так щиро підписала відео Наталія.

На відео також видно неймовірні краєвиди Карпат, які оточують басейн.



А от на іншому фото можна побачити, як дівчата відпочивають з гаджетами, насолоджуючись поїздкою кожна по-своєму. Старша Мішель в результаті так і залишалася у зоні відпочинку, лише спостерігаючи за родинними веселощами. Софія ж отримала справжнє задоволення, учачись плавати під наглядом мами.

Донько Могилевської. Фото: Instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Раніше ми писали про те, що Наталія Могилевська розчулила мережу відео, де тримає молодшу доньку на руках.

Також ми повідомляли, що Могилевська поділилася рецептом печива, яке не дасть зірватися під час дієти.