Наталья Могилевская показала семейный отдых с дочками в Карпатах

Наталья Могилевская. Фото: Instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская решила провести осенний отдых в Карпатах вместе с приемными дочерьми, Мишель и Софией. Они отправились в Буковель — один из самых известных курортов Украины, где можно не только насладиться красотой гор, но и отдохнуть от городского шума.

На своей странице в Instagram 49-летняя артистка поделилась особыми моментами с дочерьми.

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Одно из видео показывает, как Наталья вместе с 4-летней Соней плавают в бассейне, находящемся на свежем воздухе. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, мама и дочь весело плескались в воде, проявляя изрядную выносливость.

"Жизнь замечательная, когда рядом твое маленькое Солнышко", — так искренне подписала видео Наталья.

На видео также видны невероятные виды Карпат, окружающие бассейн.



А вот на другом фото можно увидеть, как девочки отдыхают с гаджетами, наслаждаясь поездкой по-своему. Старшая Мишель решила так и остаться в зоне отдыха, лишь наблюдая за семейным весельем. София же получила настоящее удовольствие, учась плавать под наблюдением мамы.

Доченька Могилевской. Фото: Instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее мы писали о том, что Наталья Могилевская умилила сеть видео, где держит младшую дочь на руках.

Также мы сообщали, что Могилевская поделилась рецептом печенья, которое не даст сорваться во время диеты.