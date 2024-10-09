Наталія Могилевська дала рецепт корисного печива

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками рецептом корисного печива з моркви. Зірка запевняє, що випічка без цукру та борошна може бути смачною.

Відео із рецептом вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка розповіла про свої рекомендації, як краще виходити з голоду чи жорсткої дієти. Могилевська пояснила, що для того, щоб кілограми не повернулися, варто дотримуватися спеціального раціону.

"Дуже важливо їсти живі, чисті, природні, наповнені енергією продукти — овочі, фрукти та горіхи", — розповіла виконавиця.

А також Наталія поділилася рецептом морквяного печива із натуральних інгредієнтів.

Інгредієнти:

Терта морква — 250 грам

Вівсянка — 125 грам

Вівсяне борошно — 125 грам

Вимочені родзинки — 250 грам

Кориця — пів чайної ложки

Ваніль — підлога чайної ложки

Сік апельсиновий чи яблучний — 125 мл



Спосіб приготування:



Усі інгредієнти поєднати, перемішати і мають постояти 15 хвилин.

Ложкою викласти на пергамент.

Зліпити печиво, викласти на деко вистеленого папером для випічки.

Випікати в духовці за температурою 180° протягом 20-25 хвилин.

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