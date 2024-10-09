Наталія Могилевська дала рецепт корисного печива

Могилевська поділилася рецептом печива, яке не дасть зірватися під час дієти
Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками рецептом корисного печива з моркви. Зірка запевняє, що випічка без цукру та борошна може бути смачною.
Відео із рецептом вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Наталія Могилевська показала корисну страву
Зірка розповіла про свої рекомендації, як краще виходити з голоду чи жорсткої дієти. Могилевська пояснила, що для того, щоб кілограми не повернулися, варто дотримуватися спеціального раціону.
"Дуже важливо їсти живі, чисті, природні, наповнені енергією продукти — овочі, фрукти та горіхи", — розповіла виконавиця.
А також Наталія поділилася рецептом морквяного печива із натуральних інгредієнтів.
Інгредієнти:
Терта морква — 250 грам
Вівсянка — 125 грам
Вівсяне борошно — 125 грам
Вимочені родзинки — 250 грам
Кориця — пів чайної ложки
Ваніль — підлога чайної ложки
Сік апельсиновий чи яблучний — 125 мл
Спосіб приготування:
Усі інгредієнти поєднати, перемішати і мають постояти 15 хвилин.
Ложкою викласти на пергамент.
Зліпити печиво, викласти на деко вистеленого папером для випічки.
Випікати в духовці за температурою 180° протягом 20-25 хвилин.
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