Наталья Могилевская дала рецепт полезного печенья

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками рецептом полезного печенья из моркови. Звезда уверяет, что выпечка без сахара и муки может быть вкусной.

Видео с рецептом она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Звезда рассказала о своих рекомендациях, как лучше выходить из голода или жесткой диеты. Могилевская объяснила, что для того, чтобы килограммы не вернулись, следует придерживаться специального рациона.

"Очень важно есть живые, чистые, природные, наполненные энергией продукты — овощи, фрукты и орехи", — рассказала исполнительница.

А также Наталья поделилась рецептом морковного печенья из натуральных ингредиентов.

Ингредиенты:

Тертая морковь — 250 грамм

Овсянка — 125 грамм

Овсяная мука —125 грамм

Вымоченные изюм — 250 грамм

Корица — пол чайной ложки

Ваниль — пол чайной ложки

Сок апельсиновый или яблочный — 125 мл.



Способ приготовления:



Все ингредиенты объединить, перемешать и дать постоять 15 минут.

Ложкой выложить на пергамент.

Слепить печенье, выложить на противень выстланный бумагой для выпечки.

Выпекать в духовке по температуре 180° в течение 20-25 минут.

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