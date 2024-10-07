Дієтолог пояснила, як Кеті Перрі вдалося схуднути на 10 кілограмів

Американська співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Популярна співачка Кеті Перрі помітно схудла після пологів. Виконавиці вдалося скинути майже 10 кілограмів. Відомий дієтолог пояснила успіх зірки.

Про це пише The Mirror.

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Зірковий дієтолог Хелен Белл прокоментувала меню співачки. Вона розповіла, що виконавиця часто снідає вареними яйцями. Також зірка рідко вживає фастфуд та зазвичай готує курку та рибу. На перекус у Кеті зазвичай горіхи та насіння.

"Яйця містять багато білка, який допомагає довше зберігати відчуття насичення", — пояснила Хелен.

Дієтолог додала, що такий варіант прийому їжі може зменшити загальне споживання калорій протягом дня.

Втім фахівець попереджає, що для схуднення важливо вживати варені яйця, щоб уникнути зайвих жирів при смаженні.

Дієтолог зірки радить тим. хто хоче схуднути додати до свого раціону курку, рибу, фрукти, овочі, горіхи та насіння.

"Ці продукти, як правило, менш калорійні і містять більше необхідних поживних речовин. Вони містять клітковину, яка сприяє травленню і допомагає підтримувати відчуття ситості", — розповіла вона.

Кеті Перрі після пологів. Фото: BackGrid

Кеті Перрі після схуднення. Фото: instagram.com/katyperry/

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська виконавиця Lizzo поділилась успіхами свого схуднення. Також ми розповідали, що тренер американської акторки Дженніфер Еністон поділився секретами ідеальної фігури зірки.