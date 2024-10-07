Диетолог объяснила, как Кэти Перри удалось похудеть на 10 килограммов

Кэти Перри похудела на 10 кг — диетолог прокомментировала рацион звезды
Популярная певица Кэти Перри заметно похудела после родов. Исполнительнице удалось сбросить около 10 килограммов. Известный диетолог объяснила успех звезды.
Об этом пишет The Mirror.
Диета Кэти Перри
Звездный диетолог Хелен Белл прокомментировала меню певицы. Она рассказала, что исполнительница часто завтракает вареными яйцами. Также звезда редко употребляет фастфуд и обычно готовит курицу и рыбу. На перекус у Кэти обычно орехи и семена.
"Яйца содержат много белка, который помогает дольше сохранять ощущение насыщения", — объяснила Хелен.
Диетолог добавила, что такой вариант приема пищи может снизить общее потребление калорий в течение дня.
Впрочем, специалист предупреждает, что для похудения важно употреблять вареные яйца, чтобы избежать лишних жиров при жарке.
Диетолог звезды советует тем, кто хочет похудеть добавить в свой рацион курицу, рыбу, фрукты, овощи, орехи и семена.
"Эти продукты, как правило, менее калорийны и содержат больше необходимых питательных веществ. Они содержат клетчатку, которая способствует пищеварению и помогает поддерживать ощущение сытости", — рассказала она.
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