Диетолог объяснила, как Кэти Перри удалось похудеть на 10 килограммов

Американская певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Популярная певица Кэти Перри заметно похудела после родов. Исполнительнице удалось сбросить около 10 килограммов. Известный диетолог объяснила успех звезды.

Об этом пишет The Mirror.

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Звездный диетолог Хелен Белл прокомментировала меню певицы. Она рассказала, что исполнительница часто завтракает вареными яйцами. Также звезда редко употребляет фастфуд и обычно готовит курицу и рыбу. На перекус у Кэти обычно орехи и семена.

"Яйца содержат много белка, который помогает дольше сохранять ощущение насыщения", — объяснила Хелен.

Диетолог добавила, что такой вариант приема пищи может снизить общее потребление калорий в течение дня.

Впрочем, специалист предупреждает, что для похудения важно употреблять вареные яйца, чтобы избежать лишних жиров при жарке.

Диетолог звезды советует тем, кто хочет похудеть добавить в свой рацион курицу, рыбу, фрукты, овощи, орехи и семена.

"Эти продукты, как правило, менее калорийны и содержат больше необходимых питательных веществ. Они содержат клетчатку, которая способствует пищеварению и помогает поддерживать ощущение сытости", — рассказала она.

Кэти Перри после родов. Фото: BackGrid

Кэти Перри после похудения. Фото: instagram.com/katyperry/

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