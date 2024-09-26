Тренер Дженніфер Еністон розповіла про заняття зірки

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Тренерка Дженніфер Еністон Дені Коулман розповіла про те, як зірці вдається залишатися у формі в 55 років. Вона тренує зірку серіалу "Друзі" кілька разів на тиждень.

Про це пише Page Six.

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Тренування Дженніфер Еністон

Коулман розповіла, що акторка полюбляє тренування за методикою Pvolve. Це малотравматичний фітнес-метод, який фокусується на "стабільності, мобільності та силі всього тіла".

Для занять використовують спеціальні килимки та обладнання, що базується на опорі, включаючи ручні ваги, ваги на щиколотках, стрічку на щиколотці та підлогові тренажери.

"Ми багато працюємо на прес. Зосереджуємося на загальній силі м'язів пресу, а у перервах між тренуваннями ми виконуємо вправи на серцево-судинну систему та легкі дихальні вправи", — розповіла Коулман.

Зірка серіалу "Друзі" любить тренування із використанням гумової стрічки, яка добре підтягує верхню частину тіла і прес.

Коулман зізналася, що Еністон завжди готова спробувати будь-які вправи, незалежно від того, наскільки складним є виклик.

Раніше Дженніфер Еністон вразила своїм сталевим пресом. А також штучний інтелект показав, який вигляд мали б діти Бреда Пітта та Дженніфер Еністон.