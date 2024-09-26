Тренер Дженнифер Энистон рассказала о занятиях звезды

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Тренер Дженнифер Энистон Дэнни Коулман рассказала о том, как звезде удается оставаться в форме в 55 лет. Она тренирует звезду сериала "Друзья" несколько раз в неделю.

Об этом пишет Page Six.

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Коулман рассказала, что актриса любит тренировку по методике Pvolve. Это малотравматический фитнес-метод, фокусирующийся на "стабильности, мобильности и силе всего тела".

Для занятий используют специальные коврики и оборудование, основанное на опоре, включая ручные весы, весы на лодыжках, ленту на лодыжке и напольные тренажеры.

"Мы много работаем на пресс. Сосредотачиваемся на общей силе мышц пресса, а в перерывах между тренировками мы выполняем упражнения на сердечно-сосудистую систему и легкие дыхательные упражнения", — рассказала Коулман.

Звезда сериала "Друзья" любит тренировки с использованием резиновой ленты, которая хорошо подтягивает верхнюю часть тела и пресс.

Коулман призналась, что Энистон всегда готова попробовать любые упражнения, независимо от того, насколько сложен вызов.

Ранее Дженнифер Энистон поразила своим стальным прессом. А также искусственный интеллект показал, как выглядели бы дети Брэда Питта и Дженнифер Энистон.