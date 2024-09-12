Наталія Могилевська показала, який вигляд мала у юності

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася із шанувальниками архівними кадрами. Зірка показала себе у юності.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка показала, як виглядала задовго до своєї популярності. На кадрі Могилевська із довгим рудим волоссям та в ультракороткій чорній сукні з паєтками. Свій образ виконавиця доповнила стильним кашкетом в тон, масивними блискучими сережками та червоною помадою.

"Як вам? Впізнаєте?" — поцікавилась у шанувальників співачка.

Наталія Могилевська у юності. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Більшість українців впізнали Наталію. Користувачі соцмереж захоплюються красою виконавці.

"Я не впізнала, Боже, як круто Ви виглядаєте на цьому фото!"

"Звичайно впізнаємо, така красуня".

"Молодість завжди зачаровує".

"Чудова! Звичайно, впізнали!"

Коментарі під фото Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Нагадаємо, раніше виконавиця показала, як Мішель привітала її з днем народження.А також у мережі опублікували фото чоловіка Могилевської.