Наталья Могилевская показала, как выглядела в юности

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками архивными кадрами. Звезда показала себя в молодости.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Певица показала, как выглядела задолго до популярности. В кадре Могилевская с длинными рыжими волосами и в ультракоротком черном платье с пайетками. Свой образ исполнительница дополнила стильной кепи в тон, массивными блестящими серьгами и красной помадой.

"Как вам? Узнаете?" — поинтересовалась у поклонников певица.

Наталья Могилевская в молодости. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Большинство украинцев узнали Наталью. Пользователи соцсетей восхищаются красотой исполнительницы.

"Я не узнала, Боже как круто Вы выглядите на этом фото!"

"Конечно узнаем, такая красавица".

"Молодость всегда очаровывает".

"Великолепная! Конечно, узнали!"

Комментарии под фото Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Напомним, ранее исполнительница показала, как Мишель поздравила ее с днем рождения. А также в сети опубликовали фото мужа Могилевской.