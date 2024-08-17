Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Відома українська співачка Наталія Могилевська вшанувала пам'ять покійного Кузьми Скрябіна, з яким вона була дуже близька. Сьогодні, 17 серпня, музиканту виповнилося б 56 років.

Кумедне спільне зі співаком відео Могилевська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка була дуже близькою із Кузьмою Скрябіним, який загинув у жахливій аварії під Кривим Рогом у 2015 році. Зірка вела із покійним музикантом телепроєкт "Шанс", який відкривав молоді таланти та записала легендарну пісню "Ти мені не даєш".

У день народження Скрябіна виконавиця поділилася кумедним архівним відео. На його кадрах вони вдвох вдихають гелій із повітряних кульок та смішним голосом співають пісні Могилевської. Артисти в той момент були дуже щасливими.

"Пройшло стільки років, а я досі не вірю і не можу звикнути…З Днем народження, мій любий друже!" — зворушливо підписала відео виконавиця.

Нагадаємо, мережа вибухнула від відео, в якому артист Кузьма Скрябін протролив "95 Квартал". Також ми ділились спогадами про артиста, який загинув 9 років тому.