Могилевская трогательно вспомнила Кузьму Скрябина в его день рождения
Известная украинская певица Наталья Могилевская почтила память покойного Кузьмы Скрябина, с которым она была очень близка. Сегодня, 17 августа, музыканту исполнилось бы 56 лет.
Забавное совместное с певцом видео Могилевская опубликовала на своей странице в Instagram.
Наталья Могилевская о покойном Кузьме Скрябине
Артистка была очень близка с Кузьмой Скрябиным, который погиб в ужасной аварии под Кривым Рогом в 2015 году. Звезда вела с покойным музыкантом телепроект "Шанс", который открывал молодые таланты и записала легендарную песню "Ти мені не даєш".
В день рождения Скрябина исполнительница поделилась забавным архивным видео. На его кадрах они вдвоем вдыхают гелий из воздушных шариков и смешным голосом поют песни Могилевской. Артисты в тот момент были очень счастливы.
"Прошло столько лет, а я до сих пор не верю и не могу привыкнуть… С Днем рождения, мой милый друг!" — трогательно подписала видео исполнительница.
Напомним, сеть взорвало видео, в котором артист Кузьма Скрябин протролил "95 Квартал". Также мы делились воспоминаниями об артисте, погибшем 9 лет назад.
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