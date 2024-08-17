Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Могилевская трогательно вспомнила Кузьму Скрябина в его день рождения arrow

Могилевская трогательно вспомнила Кузьму Скрябина в его день рождения

17 августа 2024 16:42
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Наталья Могилевская почтила память покойного Кузьмы Скрябина
Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Наталья Могилевская почтила память покойного Кузьмы Скрябина, с которым она была очень близка. Сегодня, 17 августа, музыканту исполнилось бы 56 лет.

Забавное совместное с певцом видео Могилевская опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Наталья Могилевская о покойном Кузьме Скрябине

Артистка была очень близка с Кузьмой Скрябиным, который погиб в ужасной аварии под Кривым Рогом в 2015 году. Звезда вела с покойным музыкантом телепроект "Шанс", который открывал молодые таланты и записала легендарную песню "Ти мені не даєш".

В день рождения Скрябина исполнительница поделилась забавным архивным видео. На его кадрах они вдвоем вдыхают гелий из воздушных шариков и смешным голосом поют песни Могилевской. Артисты в тот момент были очень счастливы.

"Прошло столько лет, а я до сих пор не верю и не могу привыкнуть… С Днем рождения, мой милый друг!" — трогательно подписала видео исполнительница.

Напомним, сеть взорвало видео, в котором артист Кузьма Скрябин протролил "95 Квартал". Также мы делились воспоминаниями об артисте, погибшем 9 лет назад.

смерть Наталия Могилевская День рождения Скрябин украинские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:51 В Хорватии троих украинцев обвинили в поджоге порта — уничтожено 35 судов

17:46 Перестаньте воровать — у ВСУ резко отреагировали на идею властей повысить налоги и тарифы

17:36 Температура до +35 ворвется в Украину — в Укргидрометцентре предупредили о возвращении жары

17:28 В Польше мужчины вышли на митинг к украинскому консульству с требованиями отдать паспорта

17:18 Очереди на въезд в Украину — ситуация на трассе Одесса — Рени затруднена

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

17:02 В 3 ОШБр показали боевую работу танка Т-72 — видео от бойцов подразделения

16:58 В Ивано-Франковской области люди "отбили" мужчин от ТЦК — в военкомате выступили с заявлением

16:55 Одесский завод "Орион" снова будут пытаться продать — сколько хотят выручить

16:33 Чудом не взорвалась — на детской площадке в Киевской области нашли боевую гранату

16:32 В приложении Резерв+ можно будет проверить повестку от ТЦК — Кабмин внес изменения

17:51 В Хорватии троих украинцев обвинили в поджоге порта — уничтожено 35 судов

17:46 Перестаньте воровать — у ВСУ резко отреагировали на идею властей повысить налоги и тарифы

17:36 Температура до +35 ворвется в Украину — в Укргидрометцентре предупредили о возвращении жары

17:28 В Польше мужчины вышли на митинг к украинскому консульству с требованиями отдать паспорта

17:18 Очереди на въезд в Украину — ситуация на трассе Одесса — Рени затруднена

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

17:02 В 3 ОШБр показали боевую работу танка Т-72 — видео от бойцов подразделения

16:58 В Ивано-Франковской области люди "отбили" мужчин от ТЦК — в военкомате выступили с заявлением

16:55 Одесский завод "Орион" снова будут пытаться продать — сколько хотят выручить

16:33 Чудом не взорвалась — на детской площадке в Киевской области нашли боевую гранату

16:32 В приложении Резерв+ можно будет проверить повестку от ТЦК — Кабмин внес изменения

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут