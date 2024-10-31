Наталія Могилевська показалася із молодшою донькою Софією — відео

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася зворушливими кадрами із молодшою донькою Софією. Зірка поділилася, як проводить із нею час у період шкільних канікул.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка показала, як в неї на руках в авто заснула Софія. Артистка додала, що дитина втомилася від розваг.

Наталія пояснила, що на час шкільних канікул в неї з'явилась додаткова "робота", адже вона зараз приділяє багато часу донькам Мішель та Софії. Зірка поцікавилась у шанувальників, чи змінюється їх життя під час того, як діти відпочивають від шкільних уроків.

"Пишіть хто, так само, як і я зараз, "на роботі" у власних дітей? Працюю аніматором, нянькою, Святим Миколаєм. А ви? У вас теж канікули?" — запитала у шанувальників зірка.

Нагадаємо, раніше виконавиця показала, як Мішель привітала її з днем народження. А також у мережі опублікували фото чоловіка Могилевської.