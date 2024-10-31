Наталья Могилевская показалась с младшей дочерью Софией — видео

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась трогательными кадрами с младшей дочерью Софией. Звезда поделилась, как проводит с ней время в период школьных каникул.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Певица показала, как у нее на руках в машине уснула София. Артистка добавила, что ребенок устал от развлечений.

Наталья объяснила, что во время школьных каникул у нее появилась дополнительная "работа", ведь она сейчас уделяет много времени дочерям Мишель и Софии. Звезда поинтересовалась у поклонников, меняется ли их жизнь, когда дети отдыхают от школьных уроков.

"Пишите кто, так же, как и я сейчас, "на работе" у собственных детей? Работаю аниматором, няней, Святым Николаем. А вы? У вас тоже каникулы?" — спросила у поклонников звезда.

Напомним, ранее исполнительница показала, как Мишель поздравила ее с днем рождения. А также в сети опубликовали фото мужа Могилевской.