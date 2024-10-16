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Подруга Могилевської розсекретила несподівані факти про її чоловіка та доньок

16 жовтня 2024 10:24
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Подруга Наталії Могилевської розповіла про її чоловіка та доньок - подробиці
Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Співачка Наталія Могилевська тримає подалі від надокучливих публіки своїх названих доньок та чоловіка. Однак близька подруга артистки, письменниця Лада Лузіна, все ж поділилася цікавими подробицями з її життя. 

Про це вона розповіла в інтерв'ю Oboz.ua.

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Могилевська доволі часто ділиться кадрами зі своїми донечками в соцмережах, щоправда, повністю не показує їхні обличчя. Але, як стверджує Лузіна, обидві дівчини схожі на свою зіркову маму, як рідні.

"Я знаю, що Наталія не показує дітей, але сподіваюся, вона мене не вб'є, якщо скажу одну річ. Дуже дивно, але дівчатка настільки схожі на Наталію, що якби вона вирішила видати в публічний простір історію, що це її рідні діти, всі повірили б. І я дуже поважаю її позицію, що у доньок – своя історія, і вони мають право самі її розповісти, коли виростуть. Або ніколи не розповідати, якщо так вирішать", — поділилася письменниця.

Наталія Могилевська з доньками
Наталія Могилевська з доньками. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Загалом материнство дуже вплинуло на Наталію та змінило її.

"Мені здається, що Наталія Могилевська — та рідкісна людина, яка на перетині військових перехресть знайшла себе — в особистому житті так точно. Зрозуміло, що діти — це непросто, величезна відповідальність. Ще й зараз, у період максимального дисбалансу. Завдань дуже багато, але вона вирішує їх із задоволенням та інтересом — це видно. Ще вона стала набагато спокійнішою, знайшла свою точку рівноваги", — розповіла подруга артистки.

Також Лузіна розкрила неочікувану історію знайомства Могилевської з її чоловіком. Та додала, що намір подружжя одразу вдочерити дівчат став для всіх дивовижною новиною.

"Познайомилися не в Києві, а в такому місці, де не під час воєнних дій навряд чи перетнулися б. Для мене це дивовижна історія (як Наталія стала мамою - Ред.). Раз — і народився намір, хоч раніше така тема не порушувалася. А з'явилися ці дівчатка, і виникло блискавичне рішення", — сказала Лузіна.

Раніше відома співачка розповіла свій секрет, як вже 20 років залишається в одній вазі.

Також Григорій Решетнік з дружиною потрапили в скандал після поїздки в Чехію.

Наталія Могилевська діти родина особисте життя українські зірки

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