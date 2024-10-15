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Поїздка Решетніка до Чехії привернула увагу деяких українців — що не так

15 жовтня 2024 22:58
Віталій Ковальчук - Редактор
Візит Григорія Решетніка до церкви в Чехії спричинив сварку між українцями
Телеведучий Григорій Решетнік (ліворуч) з дружиною та друзями. Фото: Instagram/kristina_reshetnik
Віталій Ковальчук - Редактор

Телеведучий Григорій Решетнік разом з дружиною Христиною поїхав до столиці Чехії — Праги. Багатодітна зіркова пара завітала на вінчання своїх друзів. Втім, деякі українці обурились одним з елементів в церкві. 

Відповідні коментарі з’явились під дописом Решетніків в Instagram.

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За словами дружини телеведучого, зокрема, шоу "Холостяк", для них дуже відповідально і велика честь стати вінчальними батьками їхніх друзів. "Нехай вас оберігає Господь", — написала Христина та опублікувала фото та відео з церкви. Вона зробила пост спільним разом з чоловіком. 

Втім, увагу деяких користувачів соцмереж привернув прапор Чехії. Вони стали питати в коментарях, чому триколор майорить на задньому фоні. Це був натяк на російський прапор.

Решетніки Чехія
Григорій Решетнік (проворуч) з дружиною та друзями. Фото: Instagram/kristina_reshetnik

При чому таких коментарів було чимало. В перепалку з ними вступили інші українці, які висловили сором за неосвіченість земляків. Річ в тому, що в прапорі Чехії, як і в деяких інших європейських країнах (переважно в центрі континенту та Балканах) присутні ті самі кольори, що і на стягу країни-терориста. 

Через це під дописом зіркового подружжя, замість привітань та побажань щастя друзям Решетніків, почалися розбірки. Деякі користувачі взагалі припустили, що ця церква належить до московського патріархату, бо на килимі є орел. 

Коментарі Решетніки
Коментарі під дописом Григорія та Христини Решетніків. Скриншоти: Instagram/kristina_reshetnik

Відповідати на коментарі ані Христина, ані Григорій не стали. Раніше телеведучого хейтили за нечисленні виїзди за кордон під час повномасштабної війни. Втім, він не порушує законодавство України — є багатодітним батьком. Зіркова родина виховує трьох синів. 

Нагадаємо, раніше ми писали про першу зустріч Григорія Решетніка із фронтменом гурту "Океан Ельзи". Також ми розповідали, як Христина Решетнік виховує трьох синів.

соцмережі Григорій Решетнік українські зірки хейт Христина Решетник

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