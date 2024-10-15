Візит Григорія Решетніка до церкви в Чехії спричинив сварку між українцями

Поїздка Решетніка до Чехії привернула увагу деяких українців — що не так
Телеведучий Григорій Решетнік разом з дружиною Христиною поїхав до столиці Чехії — Праги. Багатодітна зіркова пара завітала на вінчання своїх друзів. Втім, деякі українці обурились одним з елементів в церкві.
Відповідні коментарі з’явились під дописом Решетніків в Instagram.
Українці посварились під дописом Григорія та Христини Решетніків
За словами дружини телеведучого, зокрема, шоу "Холостяк", для них дуже відповідально і велика честь стати вінчальними батьками їхніх друзів. "Нехай вас оберігає Господь", — написала Христина та опублікувала фото та відео з церкви. Вона зробила пост спільним разом з чоловіком.
Втім, увагу деяких користувачів соцмереж привернув прапор Чехії. Вони стали питати в коментарях, чому триколор майорить на задньому фоні. Це був натяк на російський прапор.
При чому таких коментарів було чимало. В перепалку з ними вступили інші українці, які висловили сором за неосвіченість земляків. Річ в тому, що в прапорі Чехії, як і в деяких інших європейських країнах (переважно в центрі континенту та Балканах) присутні ті самі кольори, що і на стягу країни-терориста.
Через це під дописом зіркового подружжя, замість привітань та побажань щастя друзям Решетніків, почалися розбірки. Деякі користувачі взагалі припустили, що ця церква належить до московського патріархату, бо на килимі є орел.
Відповідати на коментарі ані Христина, ані Григорій не стали. Раніше телеведучого хейтили за нечисленні виїзди за кордон під час повномасштабної війни. Втім, він не порушує законодавство України — є багатодітним батьком. Зіркова родина виховує трьох синів.
Нагадаємо, раніше ми писали про першу зустріч Григорія Решетніка із фронтменом гурту "Океан Ельзи". Також ми розповідали, як Христина Решетнік виховує трьох синів.
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