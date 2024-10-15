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Поездка Решетника в Чехию привлекла внимание некоторых украинцев — что не так

15 октября 2024 22:58
Виталий Ковальчук - Редактор
Визит Григория Решетника в церковь в Чехии привел к ссоре между украинцами
Телеведущий Григорий Решетник (слева) с женой и друзьями. Фото: Instagram/kristina_reshetnik
Виталий Ковальчук - Редактор

Телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной поехал в столицу Чехии — Прагу. Многодетная звездная пара посетила венчание своих друзей. Впрочем, некоторые украинцы возмутились одним из элементов церкви.

Соответствующие комментарии появились под публикацией Решетников в Instagram.

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По словам жены телеведущего, в частности, шоу "Холостяк", для них очень ответственна и большая честь стать венчальными родителями их друзей. "Пусть вас оберегает Господь", — написала Кристина и опубликовала фото и видео из церкви. Она сделала пост общим вместе с мужем.

Впрочем, внимание некоторых пользователей соцсетей привлек флаг Чехии. Они стали спрашивать в комментариях, почему триколор развевается на заднем фоне. Это был намек на российский флаг.

Решетники Чехия
Григорий Решетник (слева) с женой и друзьями. Фото: Instagram/kristina_reshetnik

Причем таких комментариев было много. В перепалку с ними вступили другие украинцы, выразившие стыд за необразованность земляков. Дело в том, что в флаге Чехии, как и в некоторых других европейских странах (преимущественно в центре континента и на Балканах) присутствуют те же цвета, что и на стяге страны-террориста.

Поэтому под публикацией звездных супругов, вместо поздравлений и пожеланий счастья друзьям Решетников, начались разборки. Некоторые пользователи вообще предположили, что эта церковь принадлежит московскому патриархату, потому что на ковре есть орел.

Комментарии Решетники
Комментарии под сообщением Григория и Кристины Решетников. Скриншоты: Instagram/kristina_reshetnik

Отвечать на комментарии ни Кристина, ни Григорий не стали. Ранее телеведущего хейтили за немногочисленные выезды за границу во время полномасштабной войны. Впрочем, он не нарушает законодательство Украины — является многодетным отцом. Звездная семья воспитывает троих сыновей.

Напомним, ранее мы писали о первой встрече Григория Решетника с фронтменом группы "Океан Ельзи". Также мы рассказывали, как Кристина Решетник воспитывает троих сыновей.

соцсети Григорий Решетник украинские звезды хейт Кристина Решетник

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