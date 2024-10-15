Визит Григория Решетника в церковь в Чехии привел к ссоре между украинцами

Поездка Решетника в Чехию привлекла внимание некоторых украинцев — что не так
Телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной поехал в столицу Чехии — Прагу. Многодетная звездная пара посетила венчание своих друзей. Впрочем, некоторые украинцы возмутились одним из элементов церкви.
Соответствующие комментарии появились под публикацией Решетников в Instagram.
Украинцы поссорились под публикацией Григория и Кристины Решетников
По словам жены телеведущего, в частности, шоу "Холостяк", для них очень ответственна и большая честь стать венчальными родителями их друзей. "Пусть вас оберегает Господь", — написала Кристина и опубликовала фото и видео из церкви. Она сделала пост общим вместе с мужем.
Впрочем, внимание некоторых пользователей соцсетей привлек флаг Чехии. Они стали спрашивать в комментариях, почему триколор развевается на заднем фоне. Это был намек на российский флаг.
Причем таких комментариев было много. В перепалку с ними вступили другие украинцы, выразившие стыд за необразованность земляков. Дело в том, что в флаге Чехии, как и в некоторых других европейских странах (преимущественно в центре континента и на Балканах) присутствуют те же цвета, что и на стяге страны-террориста.
Поэтому под публикацией звездных супругов, вместо поздравлений и пожеланий счастья друзьям Решетников, начались разборки. Некоторые пользователи вообще предположили, что эта церковь принадлежит московскому патриархату, потому что на ковре есть орел.
Отвечать на комментарии ни Кристина, ни Григорий не стали. Ранее телеведущего хейтили за немногочисленные выезды за границу во время полномасштабной войны. Впрочем, он не нарушает законодательство Украины — является многодетным отцом. Звездная семья воспитывает троих сыновей.
Напомним, ранее мы писали о первой встрече Григория Решетника с фронтменом группы "Океан Ельзи". Также мы рассказывали, как Кристина Решетник воспитывает троих сыновей.
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