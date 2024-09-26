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Зірка шоу "Холостяк" вважає події у світі прописаним сценарієм

26 вересня 2024 15:02
Віталій Ковальчук - Редактор
Григорій Решетнік вважає події у світі прописаним сценарієм та дав поради українцям
Телеведучий Григорій Решетнік. Фото: Instagram/grisha_reshetnik
Віталій Ковальчук - Редактор

Ведучий шоу "Холостяк", новий сезон якого вийде вже цієї осені, Григорій Решетнік, поміркував про події у світі. На думку телезірки, все що відбувається, було заздалегідь заплановане. 

Про це Решетнік повідомив у своїх соцмережах

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За словами 40-річного багатодітного батька він завжди стежить за подіями, які відбуваються у світі. Зірка шоу "Холостяк" (є ведучим шоу упродовж 12 сезонів плюс два сезони "Холостячки") запевняє: він вкотре переконується, що все це продуманий серіал  і заздалегідь прописаний сценарій.

"Попередньо затверджений усіма головними продюсерами. Причому серіал, навіть, без глибинних змістів і підтекстів. А буквальний і банальний, як би гірко, для нас українців, це не звучало. Усі все знають, всі підтримують з усіма зв’язок, спілкуються між собою друзі та названі "вороги", усім все вигідно та все всіх влаштовує. А публічно всі просто створюють видимість! Іноді вдало, а іноді — наскільки таланту вистачає", — завуальовано розповів Григорій Решетнік. 

Телеведучий впевнений, що усі випробування надовго. Решетнік наголосив, що в цій ситуації українцям треба бути мудрішими та мислячими — вчитися думати, аналізувати. Більше довіряти своїм думкам, ніж експертним, та власним  відчуттям. 

"А ще працювати, розвиватися, шукати можливості, народжувати та виховувати дітей, вірити у свою країну, любити її, бути з нею, намагатися жити попри усі виклики… Ну і найголовніше — завжди допомагати нашим захисникам і захисницям, їхнім родинам, дітям! Бо якби не вони — нам би давно настав game over (в перекладі з англійської "гра завершена". — Ред.)", — підсумував Решетнік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Григорій Решетнік відзначив особливу річницю. Також ми розповідали, що ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен розсекретив деталі побачень на "Холостяку".

шоу Холостяк шоу Григорій Решетнік українські зірки світ

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