Григорій Решетнік вважає події у світі прописаним сценарієм та дав поради українцям

Телеведучий Григорій Решетнік. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Ведучий шоу "Холостяк", новий сезон якого вийде вже цієї осені, Григорій Решетнік, поміркував про події у світі. На думку телезірки, все що відбувається, було заздалегідь заплановане.

Про це Решетнік повідомив у своїх соцмережах.

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Григорій Решетнік про події у світі

За словами 40-річного багатодітного батька він завжди стежить за подіями, які відбуваються у світі. Зірка шоу "Холостяк" (є ведучим шоу упродовж 12 сезонів плюс два сезони "Холостячки") запевняє: він вкотре переконується, що все це продуманий серіал і заздалегідь прописаний сценарій.

"Попередньо затверджений усіма головними продюсерами. Причому серіал, навіть, без глибинних змістів і підтекстів. А буквальний і банальний, як би гірко, для нас українців, це не звучало. Усі все знають, всі підтримують з усіма зв’язок, спілкуються між собою друзі та названі "вороги", усім все вигідно та все всіх влаштовує. А публічно всі просто створюють видимість! Іноді вдало, а іноді — наскільки таланту вистачає", — завуальовано розповів Григорій Решетнік.

Телеведучий впевнений, що усі випробування надовго. Решетнік наголосив, що в цій ситуації українцям треба бути мудрішими та мислячими — вчитися думати, аналізувати. Більше довіряти своїм думкам, ніж експертним, та власним відчуттям.

"А ще працювати, розвиватися, шукати можливості, народжувати та виховувати дітей, вірити у свою країну, любити її, бути з нею, намагатися жити попри усі виклики… Ну і найголовніше — завжди допомагати нашим захисникам і захисницям, їхнім родинам, дітям! Бо якби не вони — нам би давно настав game over (в перекладі з англійської "гра завершена". — Ред.)", — підсумував Решетнік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Григорій Решетнік відзначив особливу річницю. Також ми розповідали, що ветеран війни, громадський діяч Олександр Терен розсекретив деталі побачень на "Холостяку".