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Звезда шоу "Холостяк" считает события в мире прописанным сценарием

26 сентября 2024 15:02
Виталий Ковальчук - Редактор
Григорий Решетник считает события в мире прописанным сценарием и дал советы украинцам
Телеведущий Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik
Виталий Ковальчук - Редактор

Ведущий шоу "Холостяк", новый сезон которого выйдет уже этой осенью, Григорий Решетник, поразмышлял о событиях в мире. По мнению телезвезды, все происходящее было заранее запланировано.

Об этом Решетник сообщил в своих соцсетях.

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Григорий Решетник о событиях в мире

По словам 40-летнего многодетного отца, он всегда следит за происходящими в мире событиями. Звезда шоу "Холостяк" (ведущее шоу в течение 12 сезонов плюс два сезона "Холостячки") уверяет: он еще раз убеждается, что все это продуманный сериал и заранее прописанный сценарий.

"Предварительно утвержден всеми главными продюсерами. Причем сериал даже без глубинных содержаний и подтекстов. А буквальный и банальный, как бы горько, для нас украинцев, это не звучало. Все все знают, все поддерживают со всеми связь, общаются между собой друзья и названные "враги", всем все выгодно и все всех устраивает. А публично все просто создают видимость! Иногда удачно, а иногда — насколько таланта хватает", — завуалированно рассказал Григорий Решетник.

Телеведущий уверен, что все испытания надолго. Решетник подчеркнул, что в этой ситуации украинцам нужно быть более мудрыми и мыслящими — учиться думать, анализировать. Больше доверять своим мнениям, чем экспертным и собственным ощущениям.

"А еще работать, развиваться, искать возможности, рожать и воспитывать детей, верить в свою страну, любить ее, быть с ней, пытаться жить на все вызовы… Ну и самое главное — всегда помогать нашим защитникам и защитницам, их семьям, детям! Если бы не они — нам бы давно настал game over (в переводе с английского "игра завершена". — Ред.)", — подытожил Решетник.

Напомним, ранее мы писали, что Григорий Решетник отметил особую годовщину. Также мы рассказывали, что ветеран войны, общественный деятель Александр Терен рассекретил детали свиданий на "Холостяке".

шоу Холостяк шоу Григорий Решетник украинские звезды мир

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