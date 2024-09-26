Григорий Решетник считает события в мире прописанным сценарием и дал советы украинцам

Телеведущий Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Ведущий шоу "Холостяк", новый сезон которого выйдет уже этой осенью, Григорий Решетник, поразмышлял о событиях в мире. По мнению телезвезды, все происходящее было заранее запланировано.

Об этом Решетник сообщил в своих соцсетях.

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Григорий Решетник о событиях в мире

По словам 40-летнего многодетного отца, он всегда следит за происходящими в мире событиями. Звезда шоу "Холостяк" (ведущее шоу в течение 12 сезонов плюс два сезона "Холостячки") уверяет: он еще раз убеждается, что все это продуманный сериал и заранее прописанный сценарий.

"Предварительно утвержден всеми главными продюсерами. Причем сериал даже без глубинных содержаний и подтекстов. А буквальный и банальный, как бы горько, для нас украинцев, это не звучало. Все все знают, все поддерживают со всеми связь, общаются между собой друзья и названные "враги", всем все выгодно и все всех устраивает. А публично все просто создают видимость! Иногда удачно, а иногда — насколько таланта хватает", — завуалированно рассказал Григорий Решетник.

Телеведущий уверен, что все испытания надолго. Решетник подчеркнул, что в этой ситуации украинцам нужно быть более мудрыми и мыслящими — учиться думать, анализировать. Больше доверять своим мнениям, чем экспертным и собственным ощущениям.

"А еще работать, развиваться, искать возможности, рожать и воспитывать детей, верить в свою страну, любить ее, быть с ней, пытаться жить на все вызовы… Ну и самое главное — всегда помогать нашим защитникам и защитницам, их семьям, детям! Если бы не они — нам бы давно настал game over (в переводе с английского "игра завершена". — Ред.)", — подытожил Решетник.

Напомним, ранее мы писали, что Григорий Решетник отметил особую годовщину. Также мы рассказывали, что ветеран войны, общественный деятель Александр Терен рассекретил детали свиданий на "Холостяке".