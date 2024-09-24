Зірка шоу "Холостяк" Григорій Решетнік відзначив особливу річницю

Телеведучий Григорій Решетнік. Фото: Instagram/grisha_reshetnik.

Телеведучий Григорій Решетник відзначає особливу дату у своїй кар’єрі. Беззмінний ведучий шоу "Холостяк" вже 16 років працює на телеканалі СТБ.

Про це шоумен повідомив у своїх соцмережах.

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Телеведучий опублікував відео, на якому зняв свою особисту зірку з логотипом каналу СТБ. Її він назвав мотивацією та натхненням.

"16 років разом. Як з дружиною. Ти — найкращий! І я теж — нівроку. Далі буде, бо можливо все", — зазначив у підписі Решетнік.

Свою кар’єру на СТБ Решетнік розпочав з роботи диктором програми "Паралельний світ". З 2012 року є беззмінним ведучим шоу "Холостяк" (з другого сезону, цієї восени вийде в етер вже 13-й) та "Холостячка".

Також тривалий час веде програму "Неймовірна правда про зірок". Першою його співведучою була ексучасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер. Зараз веде цей проєкт про знаменитостей з Надією Матвєєвою. Також Решетнік залучений до інших проєктів та ініціатив телеканалу.

Нещодавно телеведучий натякнув, що новий сезон шоу "Холостяк" з ветераном війни, громадським діячем Олександром Тереном вийде в листопаді. Офіційно дату прем’єри шоу телеканал поки не оголошував.

Нагадаємо, раніше ми писали, як дружина Григорія Решетніка виховує трьох синів. Також ми розповідали, що Решетнік зізнався, як Терен поводиться на знімальному майданчику.