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Звезда шоу "Холостяк" отмечает особую годовщину

24 сентября 2024 15:15
Виталий Ковальчук - Редактор
Звезда шоу "Холостяк" Григорий Решетник отметил особую годовщину
Телеведущий Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik.
Виталий Ковальчук - Редактор

Телеведущий Григорий Решетник отмечает особую дату в своей карьере. Бессменный ведущий шоу "Холостяк" уже 16 лет работает на телеканале СТБ.

Об этом шоумен сообщил в своих соцсетях.

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Телеведущий опубликовал видео, на котором снял свою личную звезду с логотипом СТБ. Ее он назвал мотивацией и вдохновением.

"16 лет вместе. Как с женой. Ты — лучший! И я тоже — неврок. Продолжение следует, потому что возможно все", — отметил в подписи Решетник.

Свою карьеру на СТБ Решетник начал с работы диктором программы "Паралельний світ". С 2012 года является бессменным ведущим шоу "Холостяк" (со второго сезона, этой осенью выйдет в эфир уже 13-й) и "Холостячка".

Также долгое время ведет программу "Неймовірна правда про зірок". Первой его соведущей была экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер. Сейчас ведет этот проект о знаменитостях с Надеждой Матвеевой. Также Решетник вовлечен в другие проекты и инициативы телеканала.

Недавно телеведущий намекнул, что новый сезон шоу "Холостяк" с ветераном войны, общественным деятелем Александром Тереном выйдет в ноябре. Официально дату премьеры шоу телеканал пока не объявлял.

Напомним, ранее мы писали, как жена Григория Решетника воспитывает троих сыновей. Также мы рассказывали, что Решетник признался, как Терен ведет себя на съемочной площадке.

шоу Холостяк соцсети шоу Григорий Решетник телевидение украинские звезды

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