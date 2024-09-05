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Це виклик — Григорій Решетнік зізнався, чому саме зараз "Холостяк" повернеться на екрани

5 вересня 2024 09:25
Антоніна Завадська - Редактор
Як створювали новий сезон "Холостяка" — деталі від Григоія Решетніка
Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік. Фото: instagram/holostyakstb
Антоніна Завадська - Редактор

Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік розповів, як команда готувалась до перезапуску проєкту після початку повномасштабного вторгнення. Режисери хотіли обрати героєм того, кого дійсно будуть обожнювати українські жінки.

Про це він розповів на сторінці реаліті в Instagram. 

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Рішення, що "Холостяк" повернеться, ухвалили ще в 2022 році. Про долю улюбленого реаліті-шоу українців переживали і партнери, і глядачі, яким кортіло побачили новий сезон. Втім, щоб перезапуститись, команда адаптувала вимоги під сучасні реалії.

"Ми також знали, що повернемось тільки тоді, коли знайдемо не просто успішного чоловіка, який шукає кохання, а справжнього героя нашого часу. Того, кого українські жінки вважатимуть ідеальним для себе і хотітимуть будувати з ним стосунки", — розповів Решетнік.

Для цього сезону обрали ветерана Олександра Терена, який втратив обидві ноги на війні. Втім, після вдалого протезування почав жити яскраво та медійно про себе заявляти — тревел-шоу, виступ разом з балетом за кордоном, висвітлення своїх занять в соцмережах.

"Наш Холостяк — герой, захисник, поруч з яким будь-яка жінка почуватиметься в безпеці. Він людина справжніх цінностей, яка варта того, щоб зустріти своє кохання. Яка вірить, що з любов‘ю в серці можна здолати все", — додав ведучий.

Цей сезон — не просто нова історія кохання, а ще і величезний соціальний виклик з формування у суспільстві культури, дружньої до ветеранів і ветеранок. Втім, попри всі виклики, це історія про стосунки, про справжні почуття, про пошуки любові, яка варта всього.

Нагадаємо, ветеран та блогер Олександр Терен порадив прочитати книгу про українську інтелігенцію. Також Григорій Решетнік розсекретив, що справді "гарячого" покажуть в новому сезоні "Холостяк".

шоу Холостяк шоу Григорій Решетнік телебачення українські зірки кохання Олександр "Терен" Будько

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