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"Холостяк" Олександр Терен поділився книгою, яка його вразила

31 серпня 2024 15:00
Антоніна Завадська - Редактор
Що читає "Холостяк" Олександр Терен —  деталі
Ветеран війни і блогер Олександр Терен. Фото: шоу "Холостяк"
Антоніна Завадська - Редактор

Ветеран війни та новий "Холостяк" Олександр Терен показав, яку книгу зараз читає. Він цікавиться розстріляним відродженням.

Про це розповів в Instagram. 

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Новий герой шоу "Холостяк", на вихід якого очікує вся країна, поділився своїми книжковими вподобаннями. Ветеран війни Олександр Терен зараз читає книгу "Літературні постаті 1920-ті", яку написав Ростислав Мельників. 

"Ось що читаю я, дочитую... Майже кожна історія поета "червоного ренесансу" завершується смертю. Розстрілом", — написав Терен. 

Книга "Літературні постаті 1920-ті", яку читає Олександр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
Книга "Літературні постаті 1920-ті", яку читає Олександр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

"Літературні постаті 1920-ті" — це нариси про  літературний Харків та письменників доби "червоного ренесансу". Їхні життя були невід'ємною частиною історичних і художньо-естетичних процесів 1920-х років.

Нагадаємо, Григорій Решетнік зізнався, що нового для глядачів приготували продюсери шоу "Холостяк".  Також Олександр Терен знявся в рокерському тизері шоу, в якому "осідлав" мотоцикл. 

війна шоу Холостяк книги ветерани українські зірки Олександр "Терен" Будько

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