Ветеран війни і блогер Олександр Терен. Фото: шоу "Холостяк"

Ветеран війни та новий "Холостяк" Олександр Терен показав, яку книгу зараз читає. Він цікавиться розстріляним відродженням.

Про це розповів в Instagram.

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Новий герой шоу "Холостяк", на вихід якого очікує вся країна, поділився своїми книжковими вподобаннями. Ветеран війни Олександр Терен зараз читає книгу "Літературні постаті 1920-ті", яку написав Ростислав Мельників.

"Ось що читаю я, дочитую... Майже кожна історія поета "червоного ренесансу" завершується смертю. Розстрілом", — написав Терен.

Книга "Літературні постаті 1920-ті", яку читає Олександр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

"Літературні постаті 1920-ті" — це нариси про літературний Харків та письменників доби "червоного ренесансу". Їхні життя були невід'ємною частиною історичних і художньо-естетичних процесів 1920-х років.

Нагадаємо, Григорій Решетнік зізнався, що нового для глядачів приготували продюсери шоу "Холостяк". Також Олександр Терен знявся в рокерському тизері шоу, в якому "осідлав" мотоцикл.