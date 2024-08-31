Что читает "Холостяк" Александр Терен - детали

Ветеран войны и блогер Александр Терен. Фото: шоу "Холостяк"

Ветеран войны и новый "Холостяк" Александр Терен показал, какую книгу сейчас читает. Он интересуется расстрелянным возрождением.

Об этом рассказал в Instagram.

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Новый герой шоу "Холостяк", выход которого ожидает вся страна, поделился своими книжными предпочтениями. Ветеран войны Александр Терен сейчас читает книгу "Литературные фигуры 1920-е", которую написал Ростислав Мельников.

"Вот что читаю я, дочитываю... Почти каждая история поэта "красного ренессанса" завершается смертью. Расстрелом", — написал Терен.

Книга "Литературные фигуры 1920-е", которую читает Александр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

"Литературные фигуры 1920-е" — это очерки о литературном Харькове и писателях эпохи "красного ренессанса". Их жизни были неотъемлемой частью исторических и художественно-эстетических процессов 1920-х годов.

Напомним, Григорий Решетник признался, что нового для зрителей приготовили продюсеры шоу "Холостяк". Также Александр Терен снялся в рокерском тизере шоу, в котором "оседлал" мотоцикл.