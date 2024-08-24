"Холостяк" представив новий анонс шоу і привітав Жадана з ювілеєм

"Холостяк" нового сезонушоу Олександр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/

У мережі з'явився новий анонс шоу "Холостяк". У кадрі головний герой 13 сезону Олександр (Терен) Будько у брутальному образі сідає на мотоцикл, голос за кадром нагадує про старт восени довгоочікуваного проєкту.

Відео, в коментарі до якого також привітали письменника Сергія Жадана, з'явилось в Instagram проєкту.

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Продюсери вирішили у новий сезон додати стиль та підтримати вітчизняних виробників. Тепер Олександр Терен, дівчата та ведучий Григорій Решетнік будуть вдягатися в образи від українських дизайнерів.

"Якщо Холостяку і говорити про Любов — то лише словами неперевершеного Сергія Жадана. Вітаємо Сергія з його першими 50. І разом чекаємо осені, аби знов нагадати собі, що Любов варта всього", — йдеться у коментарі до публікації.

На особистій сторінці Сергія Жадана також зібрались чимало привітань: "З днем народження вас! залишайтесь такою ж позитивною та хорошою людиною", — пишуть фоловери.

Відомий український письменник Сергій Жадан повідомив, що разом з іншими учасниками гурту "Жадан і Собаки" пройшов військовий вишкіл. Музикант отримав шеврони бригади "Хартія".

Навчання разом із ним пройшли учасники гурту "Жадан і Собаки" Євген Турчинов і Олександр Меренчук. Сергій Жадан повідомив про своє рішення пройти підготовку у бригаді "Хартія" наприкінці травня. Бійці бригади звільнили Харківщину у вересні 2022 року.