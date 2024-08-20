Як знімають шоу "Холостяк" — закулісся

Військовий та герой шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram/holostyakstb

Вже за кілька місяців стартує новий сезон романтичного шоу "Холостяк". Головний герой 13 сезону Олександр (Терен) Будько показався у стильному образі після зйомок романтичного реаліті та зізнався, що йому важко обирати дівчат, які мають покинути шоу.

Про це він розповів у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Військовий вперше прокоментував зйомки романтичного реаліті-шоу. Олександр Будько поділився кадрами, на яких показався після церемонії троянд та честно зізнався, що йому було непросто прощатися із однією з дівчат.

"Друзі, завершилася чергова церемонія троянд. Цього разу, як і завжди, довелося прощатися із однією з дівчат. Це було не так легко і з кожним разом стає все складніше, бо дівчат стає все менше, а емоцій стає більше. Проте робити вибір потрібно завжди", — прокоментував Терен.

Олександр Терен на зйомках "Холостяк". Фото: instagram.com/stories/tsvit_terenu/

Терен також поділився закуліссям зйомок романтичного шоу. Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник розповів, що зйомки не завжди відбуваються у розкішних умовах. Він разом із членами команди показався у дитячій кімнаті.

Григорій Решетнік показав закулісся шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/stories/tsvit_terenu/

Нагадаємо, скільки заробляє Григорій Решетнік у шоу "Холостяк". Також злили імена та історії дівчат, які будуть боротися за серце Олександра Терена.