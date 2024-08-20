Как снимают шоу "Холостяк" — закулисье

Военный и герой шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram/holostyakstb

Уже через несколько месяцев стартует новый сезон романтического шоу "Холостяк". Главный герой 13 сезона Александр (Терен) Будько показался в стильном образе после съемок романтического реалити и признался, что ему трудно выбирать девушек, которые должны покинуть шоу.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице в Instagram.

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Военный впервые прокомментировал съемки романтического реалити-шоу. Александр Будько поделился кадрами, на которых показался после церемонии роз и честно признался, что ему было непросто прощаться с одной из девушек.

"Друзья, завершилась очередная церемония роз. На этот раз, как и всегда, пришлось прощаться с одной из девушек. Это было не так легко и с каждым разом становится все сложнее, потому что девушек становится все меньше, а эмоций становится больше. Тем не менее, делать выбор нужно всегда", — прокомментировал Терен.

Александр Терен на съемках "Холостяк". Фото: instagram.com/stories/tsvit_terenu/

Терен также поделился закулисьем съемок романтического шоу. Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник рассказал, что съемки не всегда происходят в роскошных условиях. Он вместе с членами команды показался в детской.

Григорий Решетник показал закулисье шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/stories/tsvit_terenu/

Напомним, сколько зарабатывает Григорий Решетник в шоу "Холостяк". Также слили имена и истории девушек, которые будут бороться за сердце Александра Терена.