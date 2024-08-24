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"Холостяк" в брутальном образе снялся в новом анонсе громкого шоу

24 августа 2024 09:42
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
"Холостяк" представил новый анонс шоу и поздравил Жадана с юбилеем
"Холостяк" нового сезона шоу Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

В сети появился новый анонс шоу "Холостяк". В кадре главный герой 13 сезона Александр (Терен) Будько в брутальном образе садится на мотоцикл, голос за кадром напоминает о старте осенью долгожданного проекта.

Видео, в комментарии к которому также поздравили писателя Сергея Жадана, появилось в Instagram проекта.

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Продюсеры решили в новый сезон добавить стиль и поддержать отечественных производителей. Теперь Александр Терен, девушки и ведущий Григорий Решетник будут одеваться в образы украинских дизайнеров.

 

 

"Если Холостяку и говорить о Любови — то словами непревзойденного Сергея Жадана. Поздравляем Сергея с его первыми 50. И вместе ждем осени, чтобы вновь напомнить себе, что Любовь стоит всего", — говорится в комментарии к публикации.

На личной странице Сергея Жадана также собралось немало поздравлений: "С днем рождения вас! Оставайтесь таким же положительным и хорошим человеком", — пишут фолловеры.

Известный украинский писатель Сергей Жадан сообщил, что вместе с другими участниками группы "Жадан и Собаки" прошел военную подготовка. Музыкант получил шевроны бригады "Хартия".

Обучение вместе с ним прошли участники группы "Жадан и Собаки" Евгений Турчинов и Александр Меренчук. Сергей Жадан сообщил о своем решении пройти подготовку в бригаде "Хартия" в конце мая. Бойцы бригады освободили Харьковскую область в сентябре 2022 года.

шоу Холостяк Сергей Жадан украинские звезды Александр "Терен" Будько

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