"Холостяк" представил новый анонс шоу и поздравил Жадана с юбилеем

"Холостяк" в брутальном образе снялся в новом анонсе громкого шоу
В сети появился новый анонс шоу "Холостяк". В кадре главный герой 13 сезона Александр (Терен) Будько в брутальном образе садится на мотоцикл, голос за кадром напоминает о старте осенью долгожданного проекта.
Видео, в комментарии к которому также поздравили писателя Сергея Жадана, появилось в Instagram проекта.
Новый анонс шоу "Холостяк"
Продюсеры решили в новый сезон добавить стиль и поддержать отечественных производителей. Теперь Александр Терен, девушки и ведущий Григорий Решетник будут одеваться в образы украинских дизайнеров.
"Если Холостяку и говорить о Любови — то словами непревзойденного Сергея Жадана. Поздравляем Сергея с его первыми 50. И вместе ждем осени, чтобы вновь напомнить себе, что Любовь стоит всего", — говорится в комментарии к публикации.
На личной странице Сергея Жадана также собралось немало поздравлений: "С днем рождения вас! Оставайтесь таким же положительным и хорошим человеком", — пишут фолловеры.
Известный украинский писатель Сергей Жадан сообщил, что вместе с другими участниками группы "Жадан и Собаки" прошел военную подготовка. Музыкант получил шевроны бригады "Хартия".
Обучение вместе с ним прошли участники группы "Жадан и Собаки" Евгений Турчинов и Александр Меренчук. Сергей Жадан сообщил о своем решении пройти подготовку в бригаде "Хартия" в конце мая. Бойцы бригады освободили Харьковскую область в сентябре 2022 года.
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