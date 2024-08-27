Решетник розповів деталі про новий сезон "Холостяка"

Ведучий романтичного шоу "Холостяк" Григорій Решетник. Фото: скриншот з інтерв'ю

Цієї осені стартує новий сезон романтичного шоу "Холостяк". Ведучий Григорій Решетник розкрив деякі подробиці проєкту із Олександром Тереном.

Про це він розповів в інтерв'ю LIGA Life.

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Решетник пообіцяв, що новий сезон буде "гарчим" та "екстремальним" та "пристрасним". Ведучий додав, що деякі знімальні дні тримали більше ніж 30 годин.

"Гаряче буде. Мега крутий, витривалий Олександр, перша вечірка там 30-35 годин, не спавши, не ївши, спілкуючись з усіма учасницями. Буде екстремально, сміливо, ніяких поблажок, якихось моментів, все як реаліті: екстрим, побачення, з'ясування стосунків. Буде пристрасно. Я дуже щасливий, що буде багато кохання, тому що ми реаліті саме про почуття, стосунки, які надихають", — поділився Решетник.

Ведучий запевняє, що всі емоції й почуття дівчат та головного героя справжні, інакше б він не погодився вести шоу.

"Безумовно, інакше я б не займався цим. Більше того, після фіналу так чи інакше майже всі пари залишаються разом. Так, хтось довше, хтось менше, життя, одна справа на проєкті, але закоханість, почуття, повірте, це неможливо змоделювати, програти", — додав він.

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Григорій Решетник показав, які в нього насправді стосунки з дружиною Христиною. А також ведучий пояснив, чому не мобілізувався до війська.