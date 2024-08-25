Решетник відповів, чи готовий воювати на фронті

Ведучий романтичного шоу "Холостяк" Григорій Решетник. Фото: скриншот з інтерв'ю

Відомий телеведучий Григорій Решетнік зізнався, чому не йде воювати на фронт. Він також відповів, як реагує на хейт у соцмережах.

Про це він розповів в інтерв'ю LIGA Life.

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Ведучий пояснив, чи готовий нині стати до лав ЗСУ. Решетник нагадав про те, що став багатодітним батьком задовго до того, як депутати прийняли закон про мобілізацію. Григорій виховує трьох рідних дітей і має право на відстрочку. Ведучий додав, що попри пільги від держави, намагається постійно допомагати війську.

"Я багатодітний батько. Закон придуманий не Григорієм Решетником, написаний не під Григорія Решетника. Я пройшов ТЦК, ВЛК. Отримав всі документи. Все, як закон пише. Я дуже багато допомагаю", — поділився Решетник.

Шоумен часто стикається із негативом. Його звинувачують у тому, що він "засидівся" у ролі ведучого шоу "Холостяк" та заброньований каналом СТБ. Він відповів, як ставиться до хейту у соцмережах.

"Я не заброньований за якимось принципом телевізійного характеру, чи по якійсь дружній лінії. Я чесно заробляю гроші, сплачую податки. І це може комусь не подобатись", — сказав ведучий.

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Григорій Решетнік показав, які в нього насправді стосунки з дружиною Христиною. А також Решетника зупинили працівники ТЦК.