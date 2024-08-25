Решетник ответил, готов ли воевать на фронте

Григорий Решетник объяснил, почему не идет в ВСУ
Известный телеведущий Григорий Решетник признался, почему не идет воевать на фронт. Он также ответил, как реагирует на хейт в соцсетях.
Об этом он рассказал в интервью LIGA Life.
Решетник о мобилизации
Ведущий объяснил, готов ли стать в ряды ВСУ. Решетник напомнил о том, что стал многодетным отцом задолго до того, как депутаты приняли закон о мобилизации. Григорий воспитывает троих родных детей и имеет право на отсрочку. Ведущий добавил, что, несмотря на льготы от государства, пытается постоянно помогать войску.
"Я многодетный отец. Закон придуман не Григорием Решетником, написан не под Григория Решетника. Я прошел ТЦК, ВВК. Получил все документы. Все, как закон пишет. Я очень много помогаю", — поделился Решетник.
Шоумен часто сталкивается с негативом. Его обвиняют в том, что он "засиделся" в роли ведущего шоу "Холостяк" и забронирован каналом СТБ. Он ответил, как относится к хейту в соцсетях.
"Я не забронирован по какому-то принципу телевизионного характера или по какой-то дружеской линии. Я честно зарабатываю деньги, плачу налоги. И это может кому-то не нравиться", — сказал ведущий.
Напомним, мы писали о том, что ведущий Григорий Решетник показал, какие у него отношения с женой Кристиной. А также Решетника остановили работники ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!