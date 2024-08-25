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Григорий Решетник объяснил, почему не идет в ВСУ

25 августа 2024 19:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Решетник ответил, готов ли воевать на фронте
Ведущий романтического шоу "Холостяк" Григорий Решетник. Фото: скриншот с интервью
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный телеведущий Григорий Решетник признался, почему не идет воевать на фронт. Он также ответил, как реагирует на хейт в соцсетях.

Об этом он рассказал в интервью LIGA Life.

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Ведущий объяснил, готов ли стать в ряды ВСУ. Решетник напомнил о том, что стал многодетным отцом задолго до того, как депутаты приняли закон о мобилизации. Григорий воспитывает троих родных детей и имеет право на отсрочку. Ведущий добавил, что, несмотря на льготы от государства, пытается постоянно помогать войску.

"Я многодетный отец. Закон придуман не Григорием Решетником, написан не под Григория Решетника. Я прошел ТЦК, ВВК. Получил все документы. Все, как закон пишет. Я очень много помогаю", — поделился Решетник.

Шоумен часто сталкивается с негативом. Его обвиняют в том, что он "засиделся" в роли ведущего шоу "Холостяк" и забронирован каналом СТБ. Он ответил, как относится к хейту в соцсетях.

"Я не забронирован по какому-то принципу телевизионного характера или по какой-то дружеской линии. Я честно зарабатываю деньги, плачу налоги. И это может кому-то не нравиться", — сказал ведущий.

Напомним, мы писали о том, что ведущий Григорий Решетник показал, какие у него отношения с женой Кристиной. А также Решетника остановили работники ТЦК.

шоу Холостяк украинский язык Григорий Решетник мобилизация бронирование интервью

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