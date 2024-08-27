Решетник рассказал детали о новом сезоне "Холостяка"

Ведущий романтического шоу "Холостяк" Григорий Решетник. Фото: скриншот с интервью

Этой осенью стартует новый сезон романтического шоу "Холостяк". Ведущий Григорий Решетник раскрыл некоторые подробности проекта с Александром Тереном.

Об этом он рассказал в интервью LIGA Life.

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Решетник пообещал, что новый сезон будет "горячим", "экстремальным" и "страстным". Ведущий добавил, что некоторые съемочные дни длились более 30 часов.

Горячо будет. Мега крутой, выносливый Александр, первая вечеринка там 30-35 часов, не спав, не ел, общаясь со всеми участницами. Будет экстремально, смело, никаких поблажек, каких-то моментов, все как реалити: экстрим, свидания, выяснение отношений. Будет страстно. Я очень счастлив, что будет много любви, потому что мы реалити именно о чувствах, отношениях, которые вдохновляют", — поделился Решетник.

Ведущий уверяет, что все эмоции и чувства девушек и главного героя настоящие, иначе он не согласился бы вести шоу.

"Безусловно, иначе я бы не занимался этим. Более того, после финала так или иначе почти все пары остаются вместе. Да, кто дольше, кто меньше, жизнь, одно дело на проекте, но влюбленность, чувство, поверьте, это невозможно смоделировать, проиграть", — добавил он.

Напомним, мы писали, что ведущий Григорий Решетник показал, какие у него действительно отношения с женой Кристиной. А также ведущий объяснил, почему не мобилизовался в армию.