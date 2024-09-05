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Это вызов — Григорий Решетник признался, почему именно сейчас "Холостяк" вернется на экраны

5 сентября 2024 09:25
Антонина Завадская - Редактор
Как создавали новый сезон "Холостяка" - детали от Григоя Решетника
Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник. Фото: instagram/holostyakstb
Антонина Завадская - Редактор

Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник рассказал, как команда готовилась к перезапуску проекта после начала полномасштабного вторжения. Режиссеры хотели выбрать героем того, кого действительно будут обожать украинские женщины.

Об этом он рассказал на странице реалити в Instagram.

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Решение, что "Холостяк" вернется, приняли еще в 2022 году. О судьбе любимого реалити-шоу украинцев переживали и партнеры и зрители, которым хотелось увидеть новый сезон. Впрочем, чтобы перезапуститься команда адаптировала требования под современные реалии.

"Мы также знали, что вернемся только тогда, когда найдем не просто успешного мужчину, который ищет любовь, а настоящего героя нашего времени. Того, кого украинские женщины сочтут идеальным для себя и будут хотеть строить с ним отношения", — рассказал Решетник.

Для этого сезона выбрали ветерана Александра Терена, потерявшего обе ноги на войне. Впрочем, после удачного протезирования начал жить ярко и медийно о себе заявлять — тревел-шоу, выступление вместе с балетом за границей, освещение своих занятий в соцсетях.

"Наш Холостяк — герой, защитник, рядом с которым любая женщина будет чувствовать себя в безопасности. Он человек настоящих ценностей, который стоит того, чтобы встретить свою любовь. Веря, что с любовью в сердце можно преодолеть все", — добавил ведущий.

Этот сезон — не просто новая история любви, а еще и огромный социальный вызов по формированию в обществе культуры, дружественной ветеранам и ветеранам. Впрочем, несмотря на все вызовы, это история об отношениях, об истинных чувствах, о поисках любви, которая стоит всего.

Напомним, ветеран и блогер Александр Терен посоветовал прочесть книгу об украинской интеллигенции. Также Григорий Решетник рассекретил, что действительно "горячего" покажут в новом сезоне "Холостяк".

шоу Холостяк шоу Григорий Решетник телевидение украинские звезды любовь Александр "Терен" Будько

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