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Є головні принципи — дружина Решетніка розповіла, як виховує трьох синів

12 вересня 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Дружина Григорія Решетніка розкрила секрет виховання трьох синів — які в неї принципи
Телеведучий Григорій Решетнік зі своєю дружиною на День знань. Фото: Instagram Христини Решетнік
Галина Войтенко - Редактор

Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка Христина показала миле сімейне відео з відпочинку. Жінка зворушила обіймами з трьома синами і розкрила секрет свого виховання, розповівши, як їй вдається ростити своїх дітей справжніми чоловіками. 

Відео з дітьми Христина Решетнік оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Христина Решетнік про виховання дітей

Кохана незмінного ведучого найромантичнішого шоу країни "Холостяк" Григорія Решетніка показала зворушливе відео зі своїми дітьми. На кадрах Христина спускається сходами до моря, а потім до неї прибігають її троє синів.

Кристина Решетник с детьми на отдыхе
Христина Решетнік з дітьми на відпочинку. Фото: Instagram Христини Решетнік

Жінка вирішила розкрити секрет свого виховання і розповісти підписникам про те, які вона має головні принципи в цьому моменті. 

"Я відчуваю на собі важливу місію — виховати справжніх чоловіків, відповідальних українців. І ось мої головні принципи у вихованні синів: дотримуватися обіцянок, відповідати за свої слова, допомагати мамі, коли тата немає поруч, памʼятати, що сімʼя — то найголовніше в житті, а мама, тато і брати — найкращі друзі та підтримка, бути добрими, емпатичними до людей, любити тварин, мати ціль в житті та власну точку зору. Але перед усім цим, дівчата, треба виховати, спершу, чоловіка", — наголосила Христина Решетнік.

Публікація зі сторінки Христини Решетнік
Відео Христини Решетнік із синами. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на слова Христини Решетнік

Підписники дружини Григорія Решетніка не пройшли повз і почали реагувати на її допис, залишаючи свої коментарі. Деякі погодилися з її словами, а дехто написав компліменти на адресу жінки.

  • Христино, розкажіть, як Вам вдалося виховати чоловіка
  • Оооо, так, виховати чоловіка — це ще той квест, але це потрібно 100%
  • Найкраща мама в світі, мега-сім'я. Божого захисту і сили любові
  • Дуже люблю вашу родину, нехай вам щастить у всьому
Коментарі зі сторінки Христини Решетнік
Коментарі зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Христини Решетнік
Коментарі зі сторінки Христини Решетнік. Фото: скриншот з Instagram

Сім’я Григорія Решетніка

Ведучий Григорій Решетнік і його дружина Христина є багатодітними батьками, адже вони виховують трьох синів — Олександра, Дмитра та Івана. Партнери часто діляться різними моментами свого сімейного життя, демонструючи справжній приклад для українців.

Григорий и Кристина Решетник со своими детьми
Григорій та Христина Решетник зі своїми дітьми на перше вересня. Фото: Instagram Христини Решетнік

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Григорія Решетніка побувала на концерті Адель у Німеччині. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Григорій Решетнік звернувся до хейтерів стосовно своїх поїздок за кордон. 

Також ми повідомляли про те, що телеведучий Григорій Решетнік показав кумедне відео зі своєю дружиною. 

шоу Холостяк Григорій Решетнік шоу-бізнес Христина Решетник

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