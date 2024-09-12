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Есть главные принципы — жена Решетника рассказала, как воспитывает троих сыновей

12 сентября 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Жена Григория Решетника раскрыла секрет воспитания трех сыновей — какие у нее принципы
Телеведущий Григорий Решетник со своей женой на День знаний. Фото: Instagram Кристины Решетник
Галина Войтенко - Редактор

Жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина показала милое семейное видео с отдыха. Женщина растрогала объятиями с тремя сыновьями и раскрыла секрет своего воспитания, рассказав, как ей удается растить своих детей настоящими мужчинами.

Видео с детьми Кристина Решетник обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

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Кристина Решетник о воспитании детей

Возлюбленная неизменного ведущего самого романтического шоу страны "Холостяк" Григория Решетника показала трогательное видео со своими детьми. На кадрах Кристина спускается по лестнице к морю, а затем к ней прибегают ее трое сыновей.

Кристина Решетник с детьми на отдыхе
Кристина Решетник с детьми на отдыхе. Фото: Instagram Кристины Решетник

Женщина решила раскрыть секрет своего воспитания и рассказать подписчикам о том, какие у нее главные принципы в этом моменте.

"Я чувствую на себе важную миссию — воспитать настоящих мужчин, ответственных украинцев. И вот мои главные принципы в воспитании сыновей: придерживаться обещаний, отвечать за свои слова, помогать маме, когда папы нет рядом, помнить, что семья — это самое главное в жизни, а мама, папа и братья — лучшие друзья и поддержка, быть добрыми, эмпатическими к людям, любить животных, иметь цель в жизни и собственную точку зрения. Но перед всем этим, девочки, нужно воспитывать, прежде всего, мужа", — подчеркнула Кристина Решетник.

Публикация со страницы Кристины Решетник
Видео Кристины Решетник с сыновьями. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на слова Кристины Решетник

Подписчики жены Григория Решетника не прошли мимо и начали реагировать на ее пост, оставляя свои комментарии. Некоторые согласились с ее словами, а кое-кто написал комплименты в адрес женщины.

  • Кристина, расскажите, как Вам удалось воспитать мужа
  • Оооо, да, воспитать мужчину — это еще тот квест, но это нужно 100%
  • Самая лучшая мама в мире, мега-семья. Божьей защиты и силы любви
  • Очень люблю вашу семью, пусть вам везет во всем
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Семья Григория Решетника

Ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина являются многодетными родители, ведь они воспитывают трех сыновей — Александра, Дмитрия и Ивана. Партнеры часто делятся разными моментами своей семейной жизни, демонстрируя настоящий пример для украинцев.

Григорий и Кристина Решетник со своими детьми
Григорий и Кристина Решетник со своими детьми на первое сентября. Фото: Instagram Кристины Решетник

Напомним, мы писали о том, что супруга Григория Решетника побывала на концерте Адель в Германии.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Григорий Решетник обратился к хейтерам по поводу своих поездок за границу.

Также мы сообщали о том, что телеведущий Григорий Решетник показал смешное видео со своей супругой.

шоу Холостяк Григорий Решетник шоу-бизнес Кристина Решетник

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