Жена Григория Решетника раскрыла секрет воспитания трех сыновей — какие у нее принципы

Есть главные принципы — жена Решетника рассказала, как воспитывает троих сыновей
Жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина показала милое семейное видео с отдыха. Женщина растрогала объятиями с тремя сыновьями и раскрыла секрет своего воспитания, рассказав, как ей удается растить своих детей настоящими мужчинами.
Видео с детьми Кристина Решетник обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.
Кристина Решетник о воспитании детей
Возлюбленная неизменного ведущего самого романтического шоу страны "Холостяк" Григория Решетника показала трогательное видео со своими детьми. На кадрах Кристина спускается по лестнице к морю, а затем к ней прибегают ее трое сыновей.
Женщина решила раскрыть секрет своего воспитания и рассказать подписчикам о том, какие у нее главные принципы в этом моменте.
"Я чувствую на себе важную миссию — воспитать настоящих мужчин, ответственных украинцев. И вот мои главные принципы в воспитании сыновей: придерживаться обещаний, отвечать за свои слова, помогать маме, когда папы нет рядом, помнить, что семья — это самое главное в жизни, а мама, папа и братья — лучшие друзья и поддержка, быть добрыми, эмпатическими к людям, любить животных, иметь цель в жизни и собственную точку зрения. Но перед всем этим, девочки, нужно воспитывать, прежде всего, мужа", — подчеркнула Кристина Решетник.
Реакция украинцев на слова Кристины Решетник
Подписчики жены Григория Решетника не прошли мимо и начали реагировать на ее пост, оставляя свои комментарии. Некоторые согласились с ее словами, а кое-кто написал комплименты в адрес женщины.
- Кристина, расскажите, как Вам удалось воспитать мужа
- Оооо, да, воспитать мужчину — это еще тот квест, но это нужно 100%
- Самая лучшая мама в мире, мега-семья. Божьей защиты и силы любви
- Очень люблю вашу семью, пусть вам везет во всем
Семья Григория Решетника
Ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина являются многодетными родители, ведь они воспитывают трех сыновей — Александра, Дмитрия и Ивана. Партнеры часто делятся разными моментами своей семейной жизни, демонстрируя настоящий пример для украинцев.
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