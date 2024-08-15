Дружина Решетніка потрапила на концерт Адель у Мюнхені

Ведучий Григорій Решетнік із дружиною Христиною. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетніка Христина втілила одну зі своїх мрій. Жінка відвідала концерт відомої співачки Адель у Мюнхені.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Дружина Решетніка потрапила на виступ мрії

Дружина ведучого романтичного реаліті побувала на концерті відомої співачки Адель. Більше 80 тисяч людей з'їхалися з усього світу заради того, щоб почути наживо її виступ. Решетнік зізналась, що мріяла потрапити на нього останні п'ять років та знає напам'ять усі її пісні.

Христина розповіла, що весь день була спека, а ввечері, коли почався концерт, почалася сильна гроза зі зливою. Дружина ведучого показала казкову атмосферу виступу зірки та те, як десятки тисяч людей співають в унісон улюбленій виконавиці.

Христина Решетнік на концерті Адель. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Христина Решетнік здійснила свою мрію. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Христина Решетнік підспівує Адель. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Скандал з Адель

Виконавиця потрапила у скандал через росіян. Вона заспівала шанувальникам у Лос-Анджелесі у чорній мереживній сукні від відомого російського дизайнера Валентина Юдашкіна. Сам модельєр помер минулого року, однак він не засудив криваву політику Кремля, а до того ж створював форму для російських військових.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто боротиметься за серце нового "Холостяка" Олександра Терена. Також ми розповідали, що Олександр Терен розкрив свою найзаповітнішу мрію.