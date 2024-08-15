Жена Решетника попала на концерт Адель в Мюнхене

Ведущий Григорий Решетник с супругой Кристиной. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Жена известного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина воплотила одну из своих мечт. Женщина посетила концерт знаменитой певицы Адель в Мюнхене.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Жена Решетника попала на выступление мечты

Жена ведущего романтического реалити побывала на концерте знаменитой певицы Адель. Более 80 тысяч человек съехались со всего мира ради того, чтобы услышать вживую ее выступление. Решетник призналась, что мечтала попасть на него последние пять лет и знает наизусть все ее песни.

Кристина рассказала, что весь день была жара, а вечером, когда начался концерт, началась сильная гроза с ливнем. Жена ведущего показала сказочную атмосферу выступления звезды и то, как десятки тысяч людей поют в унисон любимой исполнительницы.

Кристина Решетник на концерте Адель. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Кристина Решетник осуществила свою мечту. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Кристина Решетник подпевает Адель. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Скандал с Адель

Исполнительница попала в скандал из-за россиян. Она спела поклонникам в Лос-Анджелесе в черном кружевном платье от известного российского дизайнера Валентина Юдашкина. Сам модельер умер в прошлом году, однако он не осудил кровавую политику Кремля, а вдобавок создавал форму для российских военных.

Напомним, ранее мы писали, кто будет бороться за сердце нового "Холостяка" Александра Терена. Также мы рассказывали, что Александр Терен раскрыл свою заветную мечту.