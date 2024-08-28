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Поки дітей немає вдома — Решетнік усамітнився з коханою у затишному місці Києва

28 серпня 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Григорій Решетнік показав романтичні фото з дружиною
Ведучий Григорій Решетнік зі своєю дружиною Христиною. Фото: Instagram Григорія Решетніка
Галина Войтенко - Редактор

Відомий український телеведучий, режисер, актор і диктор Григорій Решетнік показав романтичні світлини зі своєю дружиною Христиною. Незмінний ведучий романтичного шоу "Холостяк" продемонстрував, як відпочиває з коханою вдвох без дітей.

Відповідні фотографії Григорій Решетнік оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

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Романтичні фото Григорія Решетніка з дружиною

Український телеведучий поділився романтичними фотографіями зі своєю коханою дружиною Христиною, де вони разом позують на камеру посеред Києва. Григорій стоїть у тенісці, джинсах і білих кросівках, а його кохана — у милій короткій сукні.

При цьому, дружина телеведучого наголосила, що своїх трьох дітей вони відправили на море, а самі насолоджуються спільним часом.

"Незалежні батьки, коли діти на морі", — коротко написала в описі під знімками Христина Решетнік.

Публікація зі сторінки Григорія Решетніка
Фотосесія Григорія і Христини Решетнік у Києві. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на фото Григорія Решетніка

Побачивши ці світлини, фоловери ведучого не пройшли повз і почали коментувати їх.

  • Я не розумію, навіщо, коли чоловіки України захищають країну, виставляти фото з чоловіком? Звісно ми всі раді за ваше кохання, але це не на часі
  • Совість мучає тих, в кого вона є. Цих нічого не мучає
  • Які ви гарні. На вас хочеться дивитись завжди та заряджатися такою енергією
  • Які ж ви красиві, бомбезні, я дивлюся на вас, не можу надивитися, ще більше пристрасті вам, кохання
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка
Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Шлюб Григорія і Христини Решетнік

Григорій і Христина Решетнік одружилися восени 2010 року, і в шлюбі в них народилося три хлопчика — Олександр, Дмитро та Іван. Зараз партнери щасливі та навіть мріють про доньку. 

Григорий Решетник с женой и тремя сыновьями
Григорій Решетнік з дружиною і трьома синами. Фото: Instagram Григорія Решетніка

Нагадаємо, ми писали про те, що телеведучий Григорій Решетнік зізнався, чому не вступає до лав ЗСУ. 

Раніше ми розповідали про те, що блогер Богдан Беспалов назвав розмір гонорару Григорія Решетніка. 

Також ми повідомляли про те, що український ведучий Григорій Решетнік звернувся до хейтерів.

шоу Холостяк Григорій Решетнік шоу-бізнес Христина Решетник

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