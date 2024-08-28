Григорій Решетнік показав романтичні фото з дружиною

Ведучий Григорій Решетнік зі своєю дружиною Христиною. Фото: Instagram Григорія Решетніка

Відомий український телеведучий, режисер, актор і диктор Григорій Решетнік показав романтичні світлини зі своєю дружиною Христиною. Незмінний ведучий романтичного шоу "Холостяк" продемонстрував, як відпочиває з коханою вдвох без дітей.

Відповідні фотографії Григорій Решетнік оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Романтичні фото Григорія Решетніка з дружиною

Український телеведучий поділився романтичними фотографіями зі своєю коханою дружиною Христиною, де вони разом позують на камеру посеред Києва. Григорій стоїть у тенісці, джинсах і білих кросівках, а його кохана — у милій короткій сукні.

При цьому, дружина телеведучого наголосила, що своїх трьох дітей вони відправили на море, а самі насолоджуються спільним часом.

"Незалежні батьки, коли діти на морі", — коротко написала в описі під знімками Христина Решетнік.

Фотосесія Григорія і Христини Решетнік у Києві. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на фото Григорія Решетніка

Побачивши ці світлини, фоловери ведучого не пройшли повз і почали коментувати їх.

Я не розумію, навіщо, коли чоловіки України захищають країну, виставляти фото з чоловіком? Звісно ми всі раді за ваше кохання, але це не на часі

Совість мучає тих, в кого вона є. Цих нічого не мучає

Які ви гарні. На вас хочеться дивитись завжди та заряджатися такою енергією

Які ж ви красиві, бомбезні, я дивлюся на вас, не можу надивитися, ще більше пристрасті вам, кохання

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Шлюб Григорія і Христини Решетнік

Григорій і Христина Решетнік одружилися восени 2010 року, і в шлюбі в них народилося три хлопчика — Олександр, Дмитро та Іван. Зараз партнери щасливі та навіть мріють про доньку.

Григорій Решетнік з дружиною і трьома синами. Фото: Instagram Григорія Решетніка

Нагадаємо, ми писали про те, що телеведучий Григорій Решетнік зізнався, чому не вступає до лав ЗСУ.

Раніше ми розповідали про те, що блогер Богдан Беспалов назвав розмір гонорару Григорія Решетніка.

Також ми повідомляли про те, що український ведучий Григорій Решетнік звернувся до хейтерів.