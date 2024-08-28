Григорий Решетник показал романтические фото с женой

Пока детей нет дома — Решетник уединился с любимой в уютном месте Киева
Известный украинский телеведущий, режиссер, актер и диктор Григорий Решетник показал романтические фотографии со своей женой Кристиной. Неизменный ведущий романтического шоу "Холостяк" продемонстрировал, как отдыхает с любимой вдвоем без детей.
Соответствующие фотографии Григорий Решетник обнародовал на своей странице в Instagram.
Романтические фото Григория Решетника с супругой
Украинский телеведущий поделился романтическими фотографиями со своей любимой женой Кристиной, где они вместе позируют на камеру посреди Киева. Григорий стоит в тениске, джинсах и белых кроссовках, а его возлюбленная — в милом коротком платье.
При этом, жена телеведущего подчеркнула, что своих троих детей они отправили на море, а сами наслаждаются общим временем.
"Независимые родители, когда дети на море", — коротко написала в описании под снимками Кристина Решетник.
Реакция сети на фото Григория Решетника
Увидев эти фотографии, фолловеры ведущего не прошли мимо и начали комментировать их.
- Я не понимаю, зачем, когда мужчины Украины защищают страну, выставлять фото с мужем? Конечно мы все рады за вашу любовь, но это не ко времени
- Совесть мучает тех, у кого она есть. Этих ничего не мучает
- Какие вы красивые. На вас хочется смотреть всегда и заряжаться такой энергией
- Какие же вы красивые, бомбезные, я смотрю на вас, не могу насмотреться, еще больше страсти вам, любви
Брак Григория и Кристины Решетник
Григорий и Кристина Решетник поженились осенью 2010 года, и в браке у них родилось три мальчика — Александр, Дмитрий и Иван. Сейчас партнеры счастливы и даже мечтают о дочери.
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