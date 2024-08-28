Григорий Решетник показал романтические фото с женой

Ведущий Григорий Решетник со своей супругой Кристиной. Фото: Instagram Григория Решетника

Известный украинский телеведущий, режиссер, актер и диктор Григорий Решетник показал романтические фотографии со своей женой Кристиной. Неизменный ведущий романтического шоу "Холостяк" продемонстрировал, как отдыхает с любимой вдвоем без детей.

Соответствующие фотографии Григорий Решетник обнародовал на своей странице в Instagram.

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Романтические фото Григория Решетника с супругой

Украинский телеведущий поделился романтическими фотографиями со своей любимой женой Кристиной, где они вместе позируют на камеру посреди Киева. Григорий стоит в тениске, джинсах и белых кроссовках, а его возлюбленная — в милом коротком платье.

При этом, жена телеведущего подчеркнула, что своих троих детей они отправили на море, а сами наслаждаются общим временем.

"Независимые родители, когда дети на море", — коротко написала в описании под снимками Кристина Решетник.

Фотосессия Григория и Кристины Решетник в Киеве. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на фото Григория Решетника

Увидев эти фотографии, фолловеры ведущего не прошли мимо и начали комментировать их.

Я не понимаю, зачем, когда мужчины Украины защищают страну, выставлять фото с мужем? Конечно мы все рады за вашу любовь, но это не ко времени

Совесть мучает тех, у кого она есть. Этих ничего не мучает

Какие вы красивые. На вас хочется смотреть всегда и заряжаться такой энергией

Какие же вы красивые, бомбезные, я смотрю на вас, не могу насмотреться, еще больше страсти вам, любви

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Брак Григория и Кристины Решетник

Григорий и Кристина Решетник поженились осенью 2010 года, и в браке у них родилось три мальчика — Александр, Дмитрий и Иван. Сейчас партнеры счастливы и даже мечтают о дочери.

Григорий Решетник с супругой и тремя сыновьями. Фото: Instagram Григория Решетника

Напомним, мы писали о том, что телеведущий Григорий Решетник признался, почему не вступает в ряды ВСУ.

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