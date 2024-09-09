Григорій Решетнік зізнався, який настрій в Олександра Терена на зйомках шоу "Холостяк"

Олександр Терен та Григорій Решетнік. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Вже цієї восени вийде довгоочікуваний 13-й сезон романтичного телешоу "Холостяк". Головним героєм став ветеран війни Олександр Терен (Будько). Незмінний ведучий проєкту Григорій Решетнік розповів, який настрій в захисника України під час зйомок.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Решетніка.

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В Григорія Решетніка поцікавилися, які були найкумедніші ситуації під час зйомок нового сезону. На що 40-річний шоумен відповів — їх було дуже багато.

"Когось забули, хтось зайшов в кадр, або щось неочікувано впало. А про більш конкретні випадки обов’язково розкажемо на пост-шоу", — зауважив Решетнік.

Також Григорій згадав в сторіз і про головного героя шоу — ветерана війни Олександра Терена. За словами Решетніка, у захисника України відмінне почуття гумору.

"Це дуже допомагає під час знімального процесу. Щоправда, з дівчатами він значно серйозніший, бо там почуття та романтика", — зауважив Григорій.

Також користувачі соцмереж поцікавилися, коли саме чекати прем’єру "Холостяка": цього місяця чи в жовтні. На що Решетнік креативно відповів і натякнув на вихід першого епізоду 13-го сезону в листопаді.

Григорій Решетнік про прем'єру нового сезону шоу "Холостяк". Фото: Instagram/grisha_reshetnik

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Терен показав, які особливі гості приїхали на зйомки "Холостяка". Також ми розповідали, чим новий сезон "Холостяка" відрізнятиметься від попередніх.