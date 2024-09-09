Григорій Решетнік зізнався, який настрій в Олександра Терена на зйомках шоу "Холостяк"

Ведучий шоу Холостяк зізнався, як Терен поводиться на знімальному майданчику
Вже цієї восени вийде довгоочікуваний 13-й сезон романтичного телешоу "Холостяк". Головним героєм став ветеран війни Олександр Терен (Будько). Незмінний ведучий проєкту Григорій Решетнік розповів, який настрій в захисника України під час зйомок.
Відповідні сторіз з’явились в Instagram Решетніка.
Зйомки шоу "Холостяк"
В Григорія Решетніка поцікавилися, які були найкумедніші ситуації під час зйомок нового сезону. На що 40-річний шоумен відповів — їх було дуже багато.
"Когось забули, хтось зайшов в кадр, або щось неочікувано впало. А про більш конкретні випадки обов’язково розкажемо на пост-шоу", — зауважив Решетнік.
Також Григорій згадав в сторіз і про головного героя шоу — ветерана війни Олександра Терена. За словами Решетніка, у захисника України відмінне почуття гумору.
"Це дуже допомагає під час знімального процесу. Щоправда, з дівчатами він значно серйозніший, бо там почуття та романтика", — зауважив Григорій.
Також користувачі соцмереж поцікавилися, коли саме чекати прем’єру "Холостяка": цього місяця чи в жовтні. На що Решетнік креативно відповів і натякнув на вихід першого епізоду 13-го сезону в листопаді.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Терен показав, які особливі гості приїхали на зйомки "Холостяка". Також ми розповідали, чим новий сезон "Холостяка" відрізнятиметься від попередніх.
Читайте Новини.LIVE!