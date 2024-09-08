Олександр Терен запросив особливих гостей на зйомки "Холостяка" — деталі

Олександр Терен показав, які особливі гості приїхали на зйомки "Холостяка"
Стали відомі нові подробиці тринадцятого сезону реаліті-шоу про кохання "Холостяк". Головний герой Олександр показав, хто з його рідних завітав на зйомки. Ймовірно, вони будуть знайомитися з фіналістками.
Про все Терен розповів в Instagram.
Олександр Терен запросив родину на зйомки "Холостяка"
Головний "Холостяк" країни поділився новинами зі зйомок. Продакшен тринадцятого сезону триває, і в один з випусків запросили родину Олександра Терена. Він щасливо про це розповів в соціальних мережах.
Ймовірно, нині працюють над фіналом, адже зазвичай саме в останніх випусках з'являються рідні героя.
Нагадаємо, ми показували залаштунки нового сезону "Холостяка". Також ведучий шоу Григорій Решетнік розповів, чому саме цьогоріч вирішили перезапустити романтичний проєкт.
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