Олександр Терен запросив особливих гостей на зйомки "Холостяка" — деталі

Український ветеран війни та блогер Олександр Терен. Фото: instagram/tsvit_teren

Стали відомі нові подробиці тринадцятого сезону реаліті-шоу про кохання "Холостяк". Головний герой Олександр показав, хто з його рідних завітав на зйомки. Ймовірно, вони будуть знайомитися з фіналістками.

Про все Терен розповів в Instagram.

Читайте також:

Олександр Терен запросив родину на зйомки "Холостяка"

Головний "Холостяк" країни поділився новинами зі зйомок. Продакшен тринадцятого сезону триває, і в один з випусків запросили родину Олександра Терена. Він щасливо про це розповів в соціальних мережах.

Ймовірно, нині працюють над фіналом, адже зазвичай саме в останніх випусках з'являються рідні героя.

"Холостяк" Олександр Терен запросив у шоу свою родину. Фото: instagram/tsvit_teren

Родина "Холостяка" Олександра Терена. Фото: instagram/tsvit_teren

Нагадаємо, ми показували залаштунки нового сезону "Холостяка". Також ведучий шоу Григорій Решетнік розповів, чому саме цьогоріч вирішили перезапустити романтичний проєкт.