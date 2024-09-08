Александр Терен пригласил особых гостей на съемки "Холостяка" - детали

Украинский ветеран войны и блогер Александр Терен. Фото: instagram/tsvit_teren

Стали известны новые подробности тринадцатого сезона реалити-шоу о любви "Холостяк". Главный герой Александр показал, кто из его родных посетил съемки. Вероятно, они будут знакомиться с финалистками.

Обо всем Терен рассказал в Instagram.

Читайте также:

Александр Терен пригласил семью на съемки "Холостяка"

Главный "Холостяк" страны поделился новостями из съемок. Продакшен тринадцатого сезона продолжается и в один из выпусков пригласили семью Александра Терена. Он счастливо рассказал об этом в социальных сетях.

Вероятно, сейчас работают над финалом, ведь обычно именно в последних выпусках появляются родные героя.

"Холостяк" Александр Терен пригласил в шоу свою семью. Фото: instagram/tsvit_teren

Семья "Холостяка" Александра Терена. Фото: instagram/tsvit_teren

Напомним, мы показывали застройку нового сезона "Холостяка". Также ведущий шоу Григорий Решетник рассказал, почему именно в этом году решили перезапустить романтический проект.