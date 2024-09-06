Показали залаштунки "Холостяка" з Олександром Тереном — відео

"Холостяк" нового сезону шоу Олександр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Новий сезон "Холостяка" невтомно наближається. Режисери дату виходу ще не кажуть, втім показали залаштунки. У кожній сцені відчувається присмак романтики, нотки кохання та краси головного героя Олександра Терена.

Анонс сезону показали в Instagram.

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Продюсери шоу "Холостяк" продовжують підігрівати інтерес до нового сезону. Опублікували анонс майбутнього шоу, який зачаровує романтикою. Цьогорічний герой Олександр Терен має прекрасний вигляд в стильному костюмі. Навколо — пелюстки троянд, книги та вишукана музика.

"Відчувати, вірити, кохати. Не пропустіть новий сезон романтичного реаліті "Холостяк" вже скоро!" — написали на сторінці.

Українці продовжують випитувати в коментарях дату першого випуску, втім це тримають у секреті. Фанати реаліті-шоу сподіваються, що Терен знайде кохання всього життя.

Олександр Терен у шоу "Холостяк". Фото: скриншот

Нагадаємо, ведучий реаліті Григорій Решетнік зізнався, чому саме зараз вирішили повернути "Холостяк". Також блогер та ветеран війни Олександр Терен поділився книжковими вподобаннями.