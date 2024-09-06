Показали залаштунки "Холостяка" з Олександром Тереном — відео

Свічки, пелюстки троянд і Терен у вишуканому костюмі — показали залаштунки "Холостяка"
Новий сезон "Холостяка" невтомно наближається. Режисери дату виходу ще не кажуть, втім показали залаштунки. У кожній сцені відчувається присмак романтики, нотки кохання та краси головного героя Олександра Терена.
Анонс сезону показали в Instagram.
Що діється за лаштунками "Холостяка" з Олександром Тереном?
Продюсери шоу "Холостяк" продовжують підігрівати інтерес до нового сезону. Опублікували анонс майбутнього шоу, який зачаровує романтикою. Цьогорічний герой Олександр Терен має прекрасний вигляд в стильному костюмі. Навколо — пелюстки троянд, книги та вишукана музика.
"Відчувати, вірити, кохати. Не пропустіть новий сезон романтичного реаліті "Холостяк" вже скоро!" — написали на сторінці.
Українці продовжують випитувати в коментарях дату першого випуску, втім це тримають у секреті. Фанати реаліті-шоу сподіваються, що Терен знайде кохання всього життя.
Нагадаємо, ведучий реаліті Григорій Решетнік зізнався, чому саме зараз вирішили повернути "Холостяк". Також блогер та ветеран війни Олександр Терен поділився книжковими вподобаннями.
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